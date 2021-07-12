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台中夜市微解封 13家申請通過13日恢復營業

中央社 / 台中12日電

台中市因COVID-19疫情而暫停營業的夜市，市府今天表示，配合中央微解封指引，到12日為止共有17處夜市申請恢復營業，其中13處夜市已通過審核，預計明日可恢復營業。

中央宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒延長到26日，但部分場所微解封，市府表示，配合中央指引，進行夜市首波「穩健解封」，台中市共有33處夜市，到12日為止，共收到17件申請恢復營業案。

市府指出，在收到夜市提出的申請案後，依法先會勘、審核、強化查核，也請夜市管委會或負責人要求所轄攤商遵守各項防疫規定，禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」，並請民眾配合相關規定，保護自己、保護他人。

台中市經發局表示，截至12日為止，共收到17件申請案，市府收件後陸續審核與現勘，其中9日收件的13處夜市，預計明日可恢復營業，包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市等。

經發局指出，至於今日收件的4處夜市，包括潭子勝利、靜宜觀光、雅潭、東勢第三橫街夜市，已展開審核作業並安排會勘。

夜市 台中市 微解封

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