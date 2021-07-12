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彰化運動中心不解封 員林公園仍拉封鎖線免群聚
中央三級微解封，但地方多數運動場館仍不解封，員林市各籃球場、西區體育館、壘球場、桌球中心因考量會混用球具、肢體碰撞等，只有員林運動公園開放戶外網球場明起有條件開放入場，運動仍需戴口罩。
員林市長游振雄表示，除了各運動場館仍不開放，公園、兒童遊戲場也仍暫停使用，均配合中央與縣政府做滾動式調整，員林市立圖書館也仍暫停開放到7月26日。
不過很多民眾都快悶壞了，很期待能有休閒運動的空間，員林市公所文化觀光課長賴坤煌說，以往在員林公園會有不少長輩民眾聚集下棋、泡茶聊天，目前為避免群聚，公園拉起的封鎖線都不會撤，而小朋友的遊具也都還不能玩，怕小朋友重覆接觸遊具在疫情下仍會有風險，不過民眾仍可以在公園散步，只要戴口罩，保持社交距離就可以。
彰南、彰北運動中心也仍閉館持續到7月26日，不過最近彰南運動中心臉書官網也都請運動教練PO上運動影音教學，要大家再忍耐一下，乖乖宅在家做運動。
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