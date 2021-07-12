影／彰化田尾休閒農業區今掛牌 休區理事長籲鄉親改變心態

農委會6日公告彰化縣田尾公路花園休閒農業區成立，縣長王惠美今天前往致贈成立誌慶匾額，田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤代表接受後表示，成立休區之後，田尾鄉親要改變心態，不只賣花賣樹，更要培養做好從事服務業的心理準備和自信。

巫鴻澤經營菁芳園，目前擔任田尾休閒農業協會理事長，縣長致匾儀式在菁芳園戶外的落羽松環形步道舉行。王惠美說，彰化縣已有兩處休閒農業區，分別在2013年、2014年成立，田尾公路花園休閒農業區歷經4任鄉長、1任代理鄉長，長達20年推動，2019年積極送件，被退件7次，鍥而不捨，總算有志者事竟成。

田尾休閒農業區面積296.6公頃，涵蓋打簾、溪畔、豐田、田尾以及柳鳳村等五村，以前大概1公頃才能申請休閒農場，成立休閒農業區之後，只要0.5公頃而且可以不同的區塊合計面積一起經營，可增加更多民宿、餐飲等休閒旅遊設施。

王惠美指出，田尾鄉如同開放式花園，「Open Garden」是未來休閒旅遊的趨勢，從種花賣花的花卉產業到觀光休閒，藉由休區成立整個帶動起來，一定可提供更多就業機會讓年輕人返鄉工作，田尾將獲得永續發展的契機。

「成立休閒，最重要的是田尾鄉親改變心態。」田尾休閒農業協會巫鴻澤說，休閒成立是責任的開始，過去許多人想推動休閒產業都沒成功，縣政府團隊沒放棄，繼續推動，是今日成功的主因，但成立休區最重要的是田尾鄉親改變心態，要有做好從事服務業的心理準備，給遊客舒適的旅遊環境與品質，覺得支付費用很合理，若能做到這一點，休區經營就成功了。

積極參與推動休區的田尾鄉長林守政，除了一再感謝縣議員劉淑芳、田尾鄉農會總幹事吳政憲等地方人士共同努力，完成目前階段性任務，他請地方各界人士再加把勁，和田尾休閒農業協會一起農業升級，有效活化土地，把「Open Garden」行銷到國外，「台灣人口減少，田尾鄉旅遊人數目前穩定，未來遊客遞減是難以避免的趨勢。」希望藉由成立休閒農業區讓外國旅遊資源進來。

「這一刻，我們期待好久了，機會是留給準備好的人。」縣議員劉淑芳是前鄉長，她說，縣政府和地方通力合作，促成休區成立。田尾鄉農會總幹事吳政憲也是滿懷感謝，期待大家繼續一起合作，讓田尾鄉越來越好。