大學生想暑期工讀 台中市有視訊媒合機會

即便是在疫情期間，仍有大學生想在暑期找打工的機會。台中市政府勞工局為此特別推出「免出門應徵企業暑期工讀服務」，邀集家樂福、聖傑機器及明昌國際等14家廠商，釋出多元就業機會，首波已有製造業錄取的23位大學生在7月上工，部分製造業仍持續面試中。勞工局說，歡迎有暑期工讀需求的學生洽詢台中各就業服務站台。

勞工局長張大春指出，根據人力銀行調查，年輕人尋找暑期打工的三大原分別是賺取生活費、減輕學貸壓力及增加社會經驗，市長盧秀燕為協助他們排除疫情限制，指示妥善規劃能兼顧防疫與就業的媒合形式，除辦理企業暑期工讀徵才，也首創「視訊徵才2.0」全視訊徵才，讓大家能免出門，在家就可以面試。

在聖傑機器工業當產線包裝員的陳姓學生說，在聖傑工作受到很多大哥、大姐的協助，因此要謝謝同事和主管的照顧和教導，以及勞工局協助媒合，讓她可以在良好的環境中工作，並賺取生活費。

聖傑機器工業人資蕭小姐也說，參與暑期工讀的年輕學子都很優秀，且適應良好，有勞工局從中媒合，也有助於企業尋覓優質勞動力。

家住大甲的紀姓學生就在離家不遠的明昌國打工，他感謝際疫情期間仍有優質職缺，讓他可以就近工讀，也感謝勞工局讓他有機會學習一技之長，增加經歷和社會經驗。