單親童不及領安心餐 中市府：1598家超商24小時取餐

新冠肺炎三級警戒時間一再延長，影響不少民眾，台中市議員林祈烽接獲單親媽媽陳情，指學童拿安心餐券可在上午11點到下午2點，近來因疫情，家長工作時間變得較不穩定，經常錯過領餐時間，希望市府延長，讓孩子超時也能吃到午餐。社會局說明，考量部分特殊境遇學生需求，市府結合超商設置「愛心守護站」目前全市約1598家門市提供服務，有需要皆可登記，24小時供應。

市府教育局寒暑假針對弱勢家庭學童發放安心午餐券，中午持券可到各便利超商領取餐盒，由政府預算支應。林祈烽說，接獲幾名單親家長陳情，疫情期間臨時工作不穩定，趕不上在規定的上午11點到下午2點取餐，希望市府在三級警戒期間通融，改為當天取餐，有的住家附近沒便利超商，大人又不放心讓小孩獨自取餐。另建議市府再增加兌換餐食的據點，方便住在較偏遠的他們能夠兌換到午餐。

社會局說明，考量部分特殊境遇學生需求，市府結合統一、OK、萊爾富、全家四大超商、楓康超市和家樂福超市，並與和平區原住民深耕德瑪汶協會共同設置「愛心守護站」目前全市約有1598家門市可提供服務。因停課而有緊急用餐需求的18歲以下兒童及少年皆可登記，領取個人80元的便當、麵食、麵包等熱食主食餐點食用，24小時供應，無時間限制。

教育局指出，寒暑假及例假日安心午餐券是為了讓弱勢學生正常用午餐，若學區內無「聯合招標案」的餐食兌領地點，也可由學校自行招標、媒合附近便利商店、自助餐等，或委由學校午餐團膳公司製備便當，供應弱勢學生使用。各校應成立「急困學生用餐問題因應小組」若遇急困學生，學校得以主動關懷解決急困問題。