大甲溪北岸河川公地200公頃農地無水灌溉 今會勘解決

台中后里區大甲溪北岸河川公地因未納入農水署灌區，廣大的農田一直面臨著無水可用的窘境，立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添邀集農水署、水利署、市府水利局及台糖公司現地會勘及多次協調後，今天確定以后里區大甲溪北岸河川公地灌區外「牛稠坑溝引水路改善工程」731公尺，和二座排水閘門及便道整理等改善，工程經費1680萬元，受益農地面積近200公頃，預定今年12月底前完工。

楊瓊瓔及陳本添今天在市府水利局水利工程科柯玉川科長及多位農民等人陪同下，再度到后里區大甲溪北岸河川公地，了解擴大灌溉服務牛稠坑溝引水路改善工程施工推動情形。

陳情農民代表廖明田及許金水指出，后里區大甲溪北岸高灘地因位於灌區外，10多年前農民向前台中縣政府爭取100多萬元施設取水道引牛稠坑溝灌溉餘水灌溉，但簡易土溝及水門在多年前豪雨中毀損，最近幾年雨量短少，水位降低，缺水問題日益嚴重，時常無法獲取足夠水源，影響200公頃農園灌溉，去年陳請楊瓊瓔立委及陳本添議員協助爭取施作永久性引水道、排水閘門、丁壩及便道整理，農民廖明田及許金水表示非常感謝楊瓊瓔立委及陳本添議員鼎力相助，以及農委會、河川局、市府及台糖公司等相關單位的專業配合，讓農民的用水可以更方便、合法。

市府水利局水利工程科長柯玉川指出，「灌區外農田水利設施更新改善計畫」屬農業建設計畫，有關后里牛稠坑溝引水路改善工程，經楊瓊瓔委員及陳本添議員協助爭取及協調，由農委會農水署同意補助該工程計畫經費百分之八十六，水利署也同意補助辦理規劃設計費150萬元，不足經費部分由台中市政府水利局自籌，工程總經費約1680萬元，市府水利局於今年1月底辦理工程決標，辦理引水路改善梯型溝731公尺、矩型溝70公尺；給排水閘門2座；便道整理731公尺，目前工程進度約31％，預定今年12月底前完工。