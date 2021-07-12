聽新聞
test
0:00 / 0:00
明天微解封 八仙山國家森林遊樂區部分區域仍暫停開放
全國疫情警戒第三級延至7月26日，明天起適度鬆綁部分措施，八仙山國家森林遊樂區將於7月13日起開放，但區內親水區、綠色走廊、天籟步道及松林步道因施工中，仍暫停開放，民眾可至東勢林管處網站及山林悠遊網獲得最新旅遊資訊，或參考導覽圖規劃遊程。
東勢林管處提醒入園遊客，出發前務必至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限，到達500人上限後將採一出一進，須全程佩戴口罩，避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，請多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。
林道資訊可至林務局局網查詢，有關園區內小木屋住宿及餐飲服務，可洽台中商旅八仙山莊：04-25950266；旅遊資訊洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心：04-25951214。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言