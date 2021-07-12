明天微解封 八仙山國家森林遊樂區部分區域仍暫停開放

全國疫情警戒第三級延至7月26日，明天起適度鬆綁部分措施，八仙山國家森林遊樂區將於7月13日起開放，但區內親水區、綠色走廊、天籟步道及松林步道因施工中，仍暫停開放，民眾可至東勢林管處網站及山林悠遊網獲得最新旅遊資訊，或參考導覽圖規劃遊程。

東勢林管處提醒入園遊客，出發前務必至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限，到達500人上限後將採一出一進，須全程佩戴口罩，避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，請多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。