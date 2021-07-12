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明天微解封 八仙山國家森林遊樂區部分區域仍暫停開放

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
八仙山暫停開放導覽圖。圖／東勢林管處提供
八仙山暫停開放導覽圖。圖／東勢林管處提供

全國疫情警戒第三級延至7月26日，明天起適度鬆綁部分措施，八仙山國家森林遊樂區將於7月13日起開放，但區內親水區、綠色走廊、天籟步道及松林步道因施工中，仍暫停開放，民眾可至東勢林管處網站及山林悠遊網獲得最新旅遊資訊，或參考導覽圖規劃遊程。

東勢林管處提醒入園遊客，出發前務必至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限，到達500人上限後將採一出一進，須全程佩戴口罩，避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，請多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。

林道資訊可至林務局局網查詢，有關園區內小木屋住宿及餐飲服務，可洽台中商旅八仙山莊：04-25950266；旅遊資訊洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心：04-25951214。

八仙山明天部分地區暫停開放。圖／東勢林管處提供
八仙山明天部分地區暫停開放。圖／東勢林管處提供

八仙 森林遊樂區 社交距離

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