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夜市微解封有疑慮 南投縣從嚴限制僅2類別可擺攤

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣微解封，除了禁內用，夜市僅開放餐飲小吃、生活百貨設攤。圖／南投縣政府提供
南投縣微解封，除了禁內用，夜市僅開放餐飲小吃、生活百貨設攤。圖／南投縣政府提供

三級警戒延長至26日，但部分場域13日起「微解封」有條件鬆綁，南投縣政府原則上依據中央微解封指引辦理，但「逆時中」禁止餐飲內用，夜市僅開放餐飲小吃、生活百貨設攤，避免衍生夾娃娃機等遭禁止的休閒娛樂業擺攤變相營業。

縣府指出，針對13日微解封，9、10日連2天緊急召開應變會議，由副縣長陳正昇邀集相關局處謹慎逐一檢討「微解封」下各項管制作為的執行細項與可行性，原則上依據中央微解封指引辦理，但開放夜市、餐飲內用有疑慮，因此從嚴規定。

針對餐飲禁止內用，縣府表示，內用除了得脫口罩、群聚恐成防疫破口，警方也反映，群聚禁令不准室內5人、戶外10人以上聚集，因此5名親友在家用餐不被允許，但為免被檢舉，可以去餐廳內用，相當矛盾，且恐影響後續防疫執法。

至於，中央允許夜市復業，但僅針對人流總量和分流管制，全程戴口罩、不得邊走邊吃、禁止試吃、加裝隔板等防疫措施，並要求攤商比照一般餐飲店家僅供外帶，降低停留時間，但卻未規範設攤行業，同樣恐造成牴觸三級防疫規定的狀況。

建設處表示，三級警戒微解封，休閒娛樂業仍被禁止，但夜市夾娃娃機、打彈珠、射擊遊戲等卻能設攤，恐牴觸防疫規定衍生開罰問題，且會使民眾停留時間變長，因此縣內夜市復業只允許餐飲小吃，日常用品百貨設攤，避免造成變相開放疑慮。

而南投9大夜市微解封後復業狀況，建設處則表示，夜市申請復業公告仍在跑流程，且業者須提出防疫計畫及相關人員名冊都需時間整理，而微解封在即，因此准允業者在符合微解封指引下，先行復業，但後續須在公告一周內提出復業申請。

此外，縣府對部分戶外場域降載接客也有疑慮，衛生局表示，有明確場域範圍及出入口的公園、農場或遊樂區能控制遊客數，但像合歡山、日月潭等開放式風景區，就算停車場降載仍無法管制人流總量，反造成停車亂象、防疫破口等問題。

微解封 夜市 口罩

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