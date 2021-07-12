科博館明微解封「暴龍等你來！」 線上預約全票打五折

國立科學博物館7月13日起開放展示場，包括第一特展室、第三特展室、第四特展室丶生命科學廳1樓及3園區。深受喜愛的恐龍廳就在開放之列，暴龍就等你來。防疫展示場預約門票購買踴躍，顯示微解封，大人小孩悶壞了！

科博館7月10日(六)中午12點開放網路購票預約及信用卡繳費系統，除免費身分外，其餘觀眾一律收全票的半價優惠。

目前預約熱門時段，以7月13日(二)預約狀況來看，防疫展示場當天3個參觀時段總票數300張，目前已預約票數192張，已破六成。3園區共預約票數33張。

另7月17日(六)防疫展示場參觀也是另一個高峰，當日3個參觀時段，已預約票數148張，達五成。3園區共計售出(或預約)票數69張。館方建議民眾可挑平日人潮較少時參觀，提升防疫參觀品質。

重新開館後，依總活動面積每2.25平方公尺1人計算管控人流，同時段最高不超過100人之原則控制入館人數，參觀時段為每2小時為1時段，每日共有3個時段，包括9:00－11:00、12:00－14:00、15:00－17:00。

入館採實聯制登記，民眾須全程佩戴口罩、量測體溫、酒精消毒，並請保持室內至少1.5公尺、室外至少1公尺社交安全距離。

部分區域暫停開放，另穿戴式、互動式、觸控式之展示設施均暫停使用，各項室內外教育推廣活動、定時導覽、植物園及餐廳賣店亦均暫停服務等。