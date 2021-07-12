快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情未穩定維持8月3日復會 台中民進黨團抗議一再延

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會決定8月3日復會，民進黨團抗議，要求即時反映民意丶監督市政。記者陳秋雲/資料照片
台中市議會決定8月3日復會，民進黨團抗議，要求即時反映民意丶監督市政。記者陳秋雲/資料照片

台中市議會今天公布，因疫情尚未穩定，中央指引仍限制群聚，決定維持8月3日復會。台中市議會民進黨團多次抗議，黨團今表達「嚴正抗議」指針對市政府的防疫作為，議會不應該自我削弱監督機會，應該馬上開會即時反映民意。

國民黨團書記長陳政顯則指出，目前三級警戒未解，國民黨團曾建議採視訊會議，可以及時反映民意，但民進黨團不肯，到底是誰阻擋開會？且議員與助理都未打疫苗，一整天開會群聚，難道議會要成疫情破口？

民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，幾經反映與抗議，但議會仍維持8月3日復會，民進黨團表達嚴正抗議。

黨團指出，監督是議員的職責，開會為民發聲，即時檢討市府防疫、紓困相關工作，刻不容緩，也是議員應盡的本分，議會一再宣布停會，民進黨團認為台中市的防疫及各項市政工作已產生偏差，所以議會不應自我削減監督、發言、開會的機會，更應即時為民發聲檢討。

謝明源表示，參照全國各縣市議會的開會情形，早在7月12日之前，就有包括台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。

林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。

台中市 民進黨 疫情

延伸閱讀

蔡總統開箱東奧國手裝備 防疫物資帶好帶滿

防疫至上 南鯤鯓代天府不開放餐廳農曆春節前停業

高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫

民進黨議員「力挺餐廳內用」 批台中市府朝令夕改

相關新聞

獨／立委楊瓊瓔的媽媽出現莫德納手臂 雙臂都能吸牢匙叉

台中立委楊瓊瓔的媽媽楊王秀麗也有「莫德納手臂！」她聽說馬來西亞一個華人家庭，日前全家接受了新冠肺炎疫苗注射，楊瓊瓔的母親...

明日微解封 台中截至今上午17處夜市申請復業已過半

配合中央指引宣布首波鬆綁措施，台中市33處夜市7月13日起可申請復業，市府經發局表示，到今天上午為止已收到17處夜市申請...

立委何欣純等民代送醫療物資 台中太平3醫院受惠

台中市太平區長安醫院、新太平澄清院，以及賢德醫院，上午都收到立法委員何欣純和市議員張玉嬿、蔡耀頡共同贈送的N95口罩及防...

科博館明微解封「暴龍等你來！」 線上預約全票打五折

國立科學博物館7月13日起開放展示場，包括第一特展室、第三特展室、第四特展室丶生命科學廳1樓及3園區。深受喜愛的恐龍廳就...

疫情未穩定維持8月3日復會 台中民進黨團抗議一再延

台中市議會今天公布，因疫情尚未穩定，中央指引仍限制群聚，決定維持8月3日復會。台中市議會民進黨團多次抗議，黨團今表達「嚴...

宗教場所明起微解封 中市宮廟教堂截至中午無人申請

全國疫情三級警戒延長至7月26日止，宗教場所明天起允許微解封，台中市政府民政局表示，各類宗教場所均依照中央防疫指引，有意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。