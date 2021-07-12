疫情未穩定維持8月3日復會 台中民進黨團抗議一再延

台中市議會今天公布，因疫情尚未穩定，中央指引仍限制群聚，決定維持8月3日復會。台中市議會民進黨團多次抗議，黨團今表達「嚴正抗議」指針對市政府的防疫作為，議會不應該自我削弱監督機會，應該馬上開會即時反映民意。

國民黨團書記長陳政顯則指出，目前三級警戒未解，國民黨團曾建議採視訊會議，可以及時反映民意，但民進黨團不肯，到底是誰阻擋開會？且議員與助理都未打疫苗，一整天開會群聚，難道議會要成疫情破口？

民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，幾經反映與抗議，但議會仍維持8月3日復會，民進黨團表達嚴正抗議。

黨團指出，監督是議員的職責，開會為民發聲，即時檢討市府防疫、紓困相關工作，刻不容緩，也是議員應盡的本分，議會一再宣布停會，民進黨團認為台中市的防疫及各項市政工作已產生偏差，所以議會不應自我削減監督、發言、開會的機會，更應即時為民發聲檢討。

謝明源表示，參照全國各縣市議會的開會情形，早在7月12日之前，就有包括台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。

林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。