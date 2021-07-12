宗教場所明起微解封 中市宮廟教堂截至中午無人申請

全國疫情三級警戒延長至7月26日止，宗教場所明天起允許微解封，台中市政府民政局表示，各類宗教場所均依照中央防疫指引，有意開放者可備妥防疫計劃書等提出申請，不過基於疫情尚未穩定，民政局「不鼓勵」。台中市截至今天上午沒有宗教團體申請。

市府民政局指出，宗教場所有條件開放，須遵守內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」若宗教團體能確保做好防疫配套，可擬定防疫計畫向地方政府申請，核准後便能進行寺廟參拜、教堂禮拜等活動。

維持社交距離的部分，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離。室內則以前後左右至少1.5公尺的距離為準，而且最多以99人為上限，即使市內面積超過225平方公尺也不可以超過。

宗教活動仍維持三級警戒的規範，喪禮、喜宴暫不開放，只有家祭沒有公祭。不過，農曆7月中元普渡是項挑戰，相關宗教活動維持不開放。

宮廟防疫有妙招，台中市東區樂成宮就請出衆神，讓信徒在戶外就可以膜拜。

民政局也不鼓勵宮廟丶教堂或其他宗教場所，在疫情尚未穩定時解封，呼籲心誠則靈。