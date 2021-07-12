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暑期營隊線上化 奧萬大網路免費開課還能抽獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大營隊學員學習辨識紀錄植物。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照
奧萬大營隊學員學習辨識紀錄植物。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照

明天將微解封，但為免群聚，教育課程仍禁止，南投縣奧萬大自然教育中心因此將過去暑期營隊線上化，自今起至8月8日連續4周在其臉書粉絲專頁透過圖文、影片分享及直播活動進行線上課程，讓大家利用網路免費學習，認識大自然。

奧萬大自然教育中心指出，國內疫情爆發後，全台學校停課，教育營隊也停辦，但中心秉持停課不停學的理念，利用場域特色結合現有營隊課程，並將其線上化推出系列課程，讓無法參加暑期營隊的親子夥伴和民眾在家體驗奧萬大特色課程。

而其線上課程活動將以「奧萬大自然教育中心」臉書粉絲專頁作為平台，除以生動活潑的圖文講解大自然，也透過影片分享及直播活動進行，並從今起至8月8日展開為期4周，以4個主題帶有興趣的學員及民眾進行奧萬大線上暑期營隊。

奧萬大自然教育中心表示，第一週（12至18日）主題為「昆蟲生態」，將認識昆蟲的基礎構造、類型與家中常見之昆蟲；第二週（19至25日）主題為「森林探索」，運用森林調查活動為概念，以科學探究的方式進行活動。

第三週（26日至8月1日）主題為「森林療癒」，運用影像與聲音，線上體驗森療活動；第四週（8月2日至8日）主題為「動物調查」，透過擺放陷阱與直播收陷阱等方式，讓民眾理解動物調查的方式與重要性，並學習如何尊重野生動物。

奧萬大自然教育中心表示，為鼓勵民眾學習參與，同時舉辦抽獎活動，詳情可至臉書搜「奧萬大自然教育中心」粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC/），不想錯過營隊資訊可直接加入臉書粉絲團，有問題也可洽049-2974499詢問。

奧萬大自然教育中心線上營隊課程，帶民眾認識大自然。圖／擷取自「奧萬大自然教育中心」臉書粉絲專頁
奧萬大自然教育中心線上營隊課程，帶民眾認識大自然。圖／擷取自「奧萬大自然教育中心」臉書粉絲專頁
奧萬大營隊學員在老師指導下體驗林間調查。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照
奧萬大營隊學員在老師指導下體驗林間調查。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照
奧萬大營隊學員學習觀察記錄昆蟲。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照
奧萬大營隊學員學習觀察記錄昆蟲。圖／林務局南投林管處提供，疫情前營隊資料照

奧萬大 直播 停課

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