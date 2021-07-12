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明日微解封 台中截至今上午17處夜市申請復業已過半
配合中央指引宣布首波鬆綁措施，台中市33處夜市7月13日起可申請復業，市府經發局表示，到今天上午為止已收到17處夜市申請書，將先書面初審後再現場勘查，如營業後沒有依防疫規定，勸導3次無效，立即勒令停業。
截至今天上午，台中市政府受理17件夜市申請復業，已過半。包括逢甲、總站等17處夜市，市府會快速審核，讓業者早日復業。
市府經發局指出，受理申請案件後，原則會在7日內完成審查，告知是否通過。最快速的辦法是申請資料完整，書面審查後經發局會盡速排定會勘，協助業者預定營業日前完成防疫計畫核定。
市府表示，夜市通過審查後可適度鬆綁，仍須遵守禁止「餐飲不內用」「不試吃活動」「不邊走邊吃」僅供外帶、外送，呼籲民眾採目的性消費，減少逗留時間。
容留人數也會依中央規定每人至少1.5公尺社交距離，設置「社交距離宣導員」隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，核心營業時間逾容留人數時，暫停開放民眾進入。
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