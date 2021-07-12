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潭子新納骨塔去年2月辦啟用典禮 拖1年還不能用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子生命紀念館去年2月15日辦啟用典禮。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子生命紀念館去年2月15日辦啟用典禮。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子生命紀念館新增櫃位工程去年2月辦啟用典禮，至今仍還無法使用，當地有民眾今天想為過世家人辦入塔，接到回應都是暫時無法入塔，只好移到其他納骨塔暫放。台中市府表示，新增櫃位工程，目前進度是消防竣工審核已經現場會勘，須改善部分業已改善完成，預計本周複查，待消防核准後，就可以申請室內裝修許可，等取得許可證後，即可擇期公告啟用

為提供優良殯葬設施，台中市政府斥資9800多萬元打造台中市潭子生命紀念館，經5年籌畫興建，去年底完工，共規劃2萬5000個櫃位及神主牌位，2月17日啟用，先提供1206個骨灰櫃、232個骨骸櫃及神主牌位區供民眾申請使用，後續再逐年編列經費增設櫃位。

中市民政局長吳世瑋表示，潭子生命紀念館已進駐相關人力與系統設備，啟用後提供行政辦公區域、家屬休息區、地藏王祭拜區及骨灰骸存放區等完整殯葬設施，讓民眾有乾淨、舒適、便捷的治喪環境。

吳世瑋說明，市府持續提升優良殯葬服務品質，除東勢殯儀館、潭子生命紀念館陸續啟用外，外埔區第二納骨塔、無主聚寶盆及太平第一花園公墓第三納骨塔興建案皆規畫設計中，未來將提供更新式、更專業的殯葬設施與服務，滿足民眾需求。

民政局去年2月15日舉行潭子生命紀念館啟用典禮，包括民政局長吳世瑋、立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃、潭子區長林國聲等人都到場。

紀念館 台中市

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