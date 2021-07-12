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南投遊樂區微解封有望 九族文化村各景點準備好了
7月13日微解封後，就是原來學校的暑假時期，面對兩個月的三級警戒，南投縣內各景點、遊樂區並沒有停下腳步，都在等待政府的一聲令下，而遊樂區重啟就是嚴格控管人流，進行各園區最大乘載量40%的人流，相關設備加強消毒，遊客在玩設施的同時也要保持社交距離。
在這波微解封指引下，將開放入園的風景遊樂區中，日月潭國家風景區將管控室內40%容留量、內用餐飲需採梅花座、隔板及以套餐不共食方式提供，而碼頭引橋及浮排設施，因年初大旱水位過低，導致結構受損，先完成水社及伊達邵碼頭搶修，另朝霧及玄光碼頭因結構受損較為嚴重，目前仍持續積極搶修中，預計於7月底前可開放使用。
其它如玉山國家公園、南投林管處奧萬大及惠蓀林場等森林遊樂區，也都開放部分森林步道供國人健行踏青外，除要求遊客入園量體溫測、手部消毒、實聯制登記、保持社交距離外、各遊憩區及遊客中心、停車場都配中央人流防疫規定40%降載。
九族文化村是容留人數最多的遊樂區，園區也要求遊客預約入園，遊樂設施搭乘也配合梅花座原則降載，季節限定的水域設施、部落區互動、九族文化博物館暫停開放，餐廳不提供內用，只限外帶，遊客須至戶外定點用餐，保持距離、避開群聚，遵守用餐不得交談，不得邊走邊吃等規定。
溪頭森林園區目前仍未對外開放一般遊客入園，僅容許訂房旅客入住外，杉林溪森林遊樂區同樣配合中央「微解封」指引措施，以容留量40%接受民眾入園到每日下午4點前，但訂房入住遊客不在此限，果然一宣布微解封後，天天電話不斷，為未來恢復正常營業，營造不錯的開端。
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