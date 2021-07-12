微解封開園 福壽山農場7月13日將開園

福壽山農場配合中央疫情指揮中心適度鬆綁措施及防疫指引，明天將微解封開園，但為避免報復性出遊，在兼衡民眾悶壞的國旅需求及社區防疫作為，只提供已完成預訂住宿及露營遊客入場，基於防疫考量，不提供未完成預訂或臨時性遊客入場。

福壽山農場表示，對於微解封一直抱持審慎的態度，但大梨山地區對微解封與否則有期待及反對的不同聲音，部分觀光業者及農民，期待微解封來帶動大梨山地區觀光發展及促進農特產品之銷售，另有部分反對聲音則害怕微解封可能將疫情帶上山，為兼顧兩邊截然不同意見，農場將在防疫指引規範下採取總量管制的「微微解封」方式，農場美景及各項服務工作將會越來越好，目前仍是三級警戒，請遊客不必急在一時，農場也是大梨山社區的一份子，將與大家共同努力守護此防疫線。

明天微解封，入場對象僅限已完成預訂住宿及露營之遊客，每天留場以不超過150輛車為原則，每車內限10人以下(含司機)，住宿區降載每天只開放30間客房，採隔間配置方式，每間客房限4人以下入住，續住房間不整房，且不接受臨時續住；購買入場門票時請配合出示訂房簡訊證明；室內影片導覽、戶外導覽解說活動暫停。

露營區也降載每天只開放50個營位(蘋果帳、景觀帳、溫馨帳則暫緩開放)，棧板採隔位或梅花形配置，每帳內限制5人以下露宿；沐浴間採隔間開放；營區禁止10人以上聚會；室內公共用餐區不開放，不開放餐廳室內空間用餐，一律採用外帶精緻餐盒，住宿遊客請於房內用餐。

副場長王仁助表示，農場利用之前休園期間，也加強部分客房(如松廬及楓林雅築)修整，目前仍有部分工進尚未完成，但在中央宣布微解封後，訂房及訂營位的資訊瞬間大量湧進，均已經超過規劃的總房間數，特別是在周六日，但農場為積極回應大梨山地方民眾對嚴守社區防疫線的聲音，目前已關閉網路訂房系統，並依訂房順序勸退部分已訂房的民眾或是改訂平日，請遊客配合與體諒。