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1晚要價15萬 日月潭酒店主打豪宅式防疫度假
三級警戒延至26日，日月潭雲品溫泉度假酒店以Villa獨立的空間概念，7月14日前推出「防疫桃花源」住房專案，每層樓僅供5人以下家庭入住，一層一戶、一人一房的「豪宅式度假」，每日限量5組，每晚15萬元起跳；13日微解封後，將恢復正常客房營運，並陸續推出安心住房等專案，搶攻暑期旅遊商機。
受疫情影響，該酒店客房營運自5月底配合防疫政策自主性休館，除進行全館深層清潔，房間和公共空間也都高規格消毒，為復業提供最安心舒適的旅宿環境做準備；但隨疫情趨緩，雲品溫泉酒店表示，7月以Villa獨立的空間概念，鎖定同住家庭旅客，打造「不群聚安心出遊」新模式，推出全新的「防疫桃花源」專案。
而該桃花源專案採取最高規格人流管制，僅供5人以下同住家人，提供1層1戶、1人1房的專屬「包層」空間，入住前需先快篩，而一泊五食享有空曠獨立的用餐、娛樂環境，有專屬管家、專車接送等服務，還能飽覽日月潭美景，欣賞國家級的湖光山色，創觀光飯店客房行銷先例，每晚價格則從15萬元起跳。
不過，隨中央公布微解封指引，雲品溫泉酒店也將在13日開館恢復正常客房營運，雲品表示，屆時將依據指揮中心規定審慎應對防疫，落實社交距離、隔板、非共用餐具、實聯制、量體溫、清消等6大原則，並陸續推出安心住房等專案，並研擬引進線上婚宴，搶攻微解封的暑期商機，期待帶動酒店的整體營運動能。
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