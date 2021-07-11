文化是門好生意！ 中市文化局推10堂文創免費線上課程

全國疫情三級警戒延長至7月26日，不少場域僅微解封，台中市政府文化局趁機推出「文創業師系列」10堂線上課程，透過google mee視訊授課、臉書線上影片等方式，須先報名。

文化局指出，受疫情影響許多實體店面受到衝擊，卻也帶動電商網購及外送平台產業的興起，對文創業者而言，更需要結合數位技術，才能創造文創新藍海，掌握逆轉勝的契機。

文化局前次5課程，包括由弘光科大文創系助理教授何宣霈談「自媒體時代養成術~手機短影片拍攝與剪輯（基礎篇）」及進階篇；另以「設計思考」為主題，邀請「林事務所」執行長林承毅談「透過設計思考，為社會創造意義」，「成真文創」創辦人王孝梅談「授權一點都不難~手把手授權實戰know how教學」，「IF OFFICE」設計師馮宇「設計的切口：打造品牌價值力」以人本精神為核心帶動設計實現創意。

7月中旬將再推出「數位轉型」系列課程，結合理論與實務經驗，探討如何佈局搜尋通路讓顧客主動上門，掌握業界資訊，利用google meet線上授課，須先報名。

7月16日「燒賣研究所」創辦人周振驊將分享「社群與電商的關係與要點」、7月26日「一極圖自動電子商務有限公司」總監林杰銘將傳授「數位轉型與網路行銷必學技能」，探討數位轉型領域中熱門的議題，包含佈局搜尋通路、網路廣告平台的比較，及如何透過搜尋引擎讓客戶上門，讓您掌握業界趨勢，創造數位經濟的商機。

7月28日南台科技大學地方創意發展中心主任陳一夫「文化創業與都市再生」，空總台灣當代文化實驗場總管理處總監陳國政談「策展學！？！策展人VS活動企劃」，地表最潮執行長吳宗穎談「從斜槓拓荒，打造地表最潮」

文化局表示，相關訊息及報名方式請上「台中文創」官方網站（www.open-taichung.com.tw）或至文化局臉書「台中文化小尖兵」及「文創台中」粉絲專頁查詢。