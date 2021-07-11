影／713微解封倒數！民眾搶著上山避暑 「合歡山夜市」再現

713微解封進入倒數，但近期已有不少民眾往山上郊區跑，合歡山近2個周末假日都湧現人潮，昨深夜至今天清晨甚至出現停車場爆滿狀況，也讓全國最高海拔的「夜市」再現，白天也見上山車流，停車場總維持半滿，且又見民眾爬坡登高。

接連兩周末天氣晴朗炎熱，不少民眾顧不得還在三級警戒，就算多數風景區13日周二才要微解封，已按耐不住想玩的心情紛出遊，合歡山近期人潮車流明顯變多，甚至從昨天深夜就陸續湧入觀星遊客，停車場至今都不斷湧入車輛。

有民眾指出，近期天氣狀況好，適合上山觀星跟日出避暑，因此透過交通部公路總局即時影像觀察就能發現，武嶺停車場昨天深夜至今天清晨不斷湧入車流，停車場幾乎一度全滿，這也讓疫情前最經典的全國最高海拔的「合歡山夜市」再現。

警方也表示，今白天車流也是進進出出，到下午，武嶺、昆陽、遊客中心等停車場多能維持在約20輛車停放的半滿狀態，甚至也見機車騎士成群上山；而因人潮變多，武嶺亭封閉，有民眾涉險爬周邊山坡登高取景，一發現就立刻勸導。

對此，仁愛警分局也提醒民眾，目前尚未解封，武嶺亭及各登山步道均未開放，而法令雖未強制規定不得出遊，但外出一定要戴好口罩，且保持安全社交距離，降低群聚才不會觸法挨罰，若發現民眾未遵守防疫規定就會依法開單函送裁處。

太魯閣國家公園管理處則表示，依照中央微解封指引，武嶺亭觀景平台將於13日開放，但熱門景區容留停車數按規定減量，因此合歡山地區各處停車場將降載減為原數量40%，而遊客出遊造訪時必須遵守避免群聚及戴口罩等防疫規定。