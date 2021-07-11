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石岡土牛、東勢客家園區 開放戶外廣場空間停車場使用
全國疫情三級警戒至7月26日，並適度鬆綁部分措施指引，台中市土牛客家文化館及東勢客家文化園區，從7月13日起採階段性開放，適度開放園區戶外廣場空間及停車場供民眾使用，室內藝文場館及戶外兒童遊憩設施則維持暫停開放。
台中市政府客家事務委員會表示，自全國第三級疫情警戒發布至今，市府客委會兩館舍已近2個月未開放，此次配合中央防疫政策，在嚴守防疫相關規定的基礎下，自7月13日起有條件開放土牛客家文化館及東勢客家文化園區戶外廣場空間，另東勢客家文化園區也開放附設停車場提供民眾免費使用。
市府客委會說明，土牛客家文化館及東勢客家文化園區室內藝文場館、戶外兒童遊憩設施，維持不對外開放，並延長封閉至7月26日。
市府客委會提醒，民眾入園仍請遵守相關防疫規定，全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離，嚴禁10人以上群聚，並配合人流管制降載措施，園區每天會不定時清消，落實防疫措施、守護市民的健康安全，未來也將視疫情及中央防疫政策階段性調整館舍開放，期望早日度過疫期、全面解封。
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