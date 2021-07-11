17景點13日有條件開放 參山管理處：機動分流管制

交通部觀光局參山國家風景區管理處今指出，因應中央流行疫情指揮中心微解封指引，13日起有條件鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，並加強監控人流聚集狀況，機動進行分流與管制。

對於谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等7處遊客中心，以承載人數之40%為容留量，並採單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施。至於谷關溫泉公園泡腳池，因較難維持適當社交距離，仍持續關閉至26日。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山賓館、就是愛荔枝樂園、歇心茶樓等委外經營據點雖有條件開放，但台中市、彰化縣、新竹縣目前已公告餐廳禁止內用，仍請遊客遵循各縣市政府之防疫規定。另外，梨山水果街剛好是水蜜桃季，也不能有遊客試吃、聚集等情形。