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17景點13日有條件開放 參山管理處：機動分流管制

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
參山國家風景區管理處今指出，梨山水果街13日起有條件開放營業，但不能試吃。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今指出，梨山水果街13日起有條件開放營業，但不能試吃。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處今指出，因應中央流行疫情指揮中心微解封指引，13日起有條件鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，並加強監控人流聚集狀況，機動進行分流與管制。

對於谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等7處遊客中心，以承載人數之40%為容留量，並採單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施。至於谷關溫泉公園泡腳池，因較難維持適當社交距離，仍持續關閉至26日。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山賓館、就是愛荔枝樂園、歇心茶樓等委外經營據點雖有條件開放，但台中市、彰化縣、新竹縣目前已公告餐廳禁止內用，仍請遊客遵循各縣市政府之防疫規定。另外，梨山水果街剛好是水蜜桃季，也不能有遊客試吃、聚集等情形。

他呼籲，民眾於三級延長期間，仍減少不必要之外出，因此將匯集中彰與竹竹苗觀光圈業者人氣商品，透過參山粉專舉辦4場「食旅參山輕鬆購－嚴選好物直播活動」。第1場是12日中午12時開賣，邀請霧峰區農會、大安區農會與東勢軟埤坑休閒產業協會推出當季限定農特產，霧峰在地嚴選哈密瓜、飛天豬豪華組合、東勢高接梨禮盒屆時可享超特惠直播期間限定優惠價，歡迎民眾鎖定「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁

參山國家風景區管理處今指出，梨山風景區希利克步道13日起有條件開放。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處今指出，梨山風景區希利克步道13日起有條件開放。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 直播 農會

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