等不及微解封 合歡山武嶺湧現避暑遊客

疫情趨緩及天氣轉熱，等不及13日起微解封，海拔3275公尺的合歡山武嶺今天出現許多避暑遊客，警方將加強防疫宣導。另配合將微解封，武嶺停車場容留量將只開放40%。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全國疫情警戒第3級延至7月26日，但13日起適度鬆綁部分措施，其中國家公園有條件開放民眾進入，但山屋、生態保護區持續關閉，戶外遊憩據點加強監測人流，並配合地方縣市政府或原鄉部落管制或封閉。

位於太魯閣國家公園、海拔3275公尺的合歡山武嶺是台灣驅車便能上達的最高點，由於遠眺視野極佳，一直是合歡山熱門景點。先前疫情嚴峻時，除地標武嶺亭拉起封鎖線關閉，遊客寥寥無幾，武嶺停車場也空蕩，但隨著疫情趨緩及天氣轉熱，武嶺逐漸湧現假日避暑遊客。

透過監視器即時影像可見，武嶺停車場昨天深夜已出現觀星遊客，停車場約有10多輛車；今天中午遊客更多，車輛雖進進出出，但場內一直都有約20輛車停放，甚至還有整群機車隊伍出遊。

太魯閣國家公園管理處表示，武嶺觀景台13日起開放，由於武嶺是熱門景點，將協請轄區警政、林政、公路單位加強交通疏導，遊客應遵守停止戶外10人以上聚會及戴口罩等防疫規定，各處停車場停車數也將減為原數量40%。

因應13日起微解封，熱門景點容留停車數將減量，但先前疫情較嚴峻時，武嶺停車場反而未管控停車數上限。對此，太管處今天指出，合歡山昆陽、武嶺停車場屬行政院農業委員會林務局東勢林區管理處管轄，已聯繫東勢林管處設置管制硬體及告示牌。

根據太管處提供資料，武嶺停車場共有乙類大客車6格、小客車46格、機車27格、無障礙車位2格。東勢林管處指出，合歡山國家森林遊樂區各停車場管制容留量開放40%空間，合歡東峰、合歡尖山等步道雖開放，仍請民眾保持社交距離、戴口罩、勿超過10人群聚。

南投縣仁愛鄉除合歡山，還有清境農場、奧萬大國家森林遊樂區、武界部落等知名景點。對於微解封後可能湧入遊客，南投縣警察局仁愛分局長莊順智說，員警將持續到各景點宣導戴口罩、實聯制、避免群聚、保持社交距離，同時比照春節連假派員在合歡山易塞車路段管制車流。