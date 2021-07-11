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獲選國防醫學院傑出校友 洪恭誠、周昭忠受肯定

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院院長洪恭誠獲選今年國防醫學院傑出校友。圖／洪恭誠提供
國軍台中總醫院院長洪恭誠獲選今年國防醫學院傑出校友。圖／洪恭誠提供

國防醫學院選出今年的傑出校友，國軍台中總醫院院長洪恭誠、麻醉科醫師周昭忠分別在行政領導卓越類和專業經營精英類當選傑出校友，中部地區許多校友都為他二人的成就感到高興，並恭喜他們獲選。

洪恭誠是神經外科知名醫師，去年由國軍台中總醫院副院長升任院長，今年並晉升少將。他表示，今年是國防醫學院自清朝時期的北洋軍醫學堂成立後的120周年，能在此時獲選傑出校友，感覺意義格外重大。而巧合的是，他今年也同時獲選為亞洲大學傑出校友。

他說，未來國軍台中總醫院將以發展成為重度級急救責任醫院為職志，期使國軍台中總醫院成為中部軍民可親、可近、溫馨、信賴的好鄰居。

67歲的麻醉科醫師周昭忠也曾任國軍台中總醫院麻醉科主任，離開醫院後仍在台中市多家婦產科診所服務。他專精於無痛分娩和剖腹產須進行的「硬脊膜外麻醉」 不僅技術純熟，且有他獨特使用的器材和心得。

周昭忠不僅麻醉技術純熟，在產檯上也能臨機應變，獲得許多婦產科醫師倚重，在中部醫界頗受稱許，婦產科醫師都喜歡找他搭配。

對於能獲選傑出校友，他上午開心地表示，感覺這對他是無上的光榮，而硬脊膜外麻醉要純熟，牽涉許多作業上的技術，連器具也有小秘訣，他很樂意把累積多年的技術傳承下去，嘉惠更多的民眾。

麻醉科醫師周昭忠獲選今年國防醫學院傑出校友。圖／周昭忠提供
麻醉科醫師周昭忠獲選今年國防醫學院傑出校友。圖／周昭忠提供

國軍 醫師 國防醫學院

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