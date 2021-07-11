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微解封前最後一個周日 台東未見人車潮、飯店訂房不踴躍

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東火車站僅有零星乘客出站。記者施鴻基／攝影
台東火車站僅有零星乘客出站。記者施鴻基／攝影

微解封前最後一個周日，台東因風景區依然封閉，依然未見人潮；飯店有人詢問訂房，但不踴躍。

台東連日來天氣良好，雖有人醞釀出遊，但人數不多，坊間已有人開始運動，太平溪沿岸河堤晚間陸續出現散步、慢跑民眾；不過縣內各風景區並未開放，所以外地遊客來得不多，通常以訪親友為主。

火車站過去逢假日人滿為患，但如今幾乎空無一人，南來北往的乘客大幅減少，進出站也只有零星人數，有時整個車廂甚至都是空的。南迴、縱谷和東海岸的省道上，偶爾才有3、4輛車經過，比過去平日車流還少。

南投等地景點飯店有大批遊客詢問訂房，但台東沒有出現類似狀況，業者認為主要是沒有活動，風景區也未開放，來了也沒地方玩，目前開放的只有觀光夜市，「總不會專程到台東逛夜市吧」。

台東出發的火車上乘客有限。記者施鴻基／攝影
台東出發的火車上乘客有限。記者施鴻基／攝影
台東縣知名的金崙大橋以往車輛川流不息，如今空蕩蕩。圖／取自公路總局即時影像
台東縣知名的金崙大橋以往車輛川流不息，如今空蕩蕩。圖／取自公路總局即時影像

台東 夜市 訂房

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