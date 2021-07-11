微解封前最後一個周日 台東未見人車潮、飯店訂房不踴躍

微解封前最後一個周日，台東因風景區依然封閉，依然未見人潮；飯店有人詢問訂房，但不踴躍。

台東連日來天氣良好，雖有人醞釀出遊，但人數不多，坊間已有人開始運動，太平溪沿岸河堤晚間陸續出現散步、慢跑民眾；不過縣內各風景區並未開放，所以外地遊客來得不多，通常以訪親友為主。

火車站過去逢假日人滿為患，但如今幾乎空無一人，南來北往的乘客大幅減少，進出站也只有零星人數，有時整個車廂甚至都是空的。南迴、縱谷和東海岸的省道上，偶爾才有3、4輛車經過，比過去平日車流還少。