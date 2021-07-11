改善台中市易淹水地區 14條雨水下水道工程將啟動

最近幾年來因氣候變遷造成降雨型態變化，容易發生致災的短延時強降雨發生，為改善台中市易淹水地區，台中市政府水利局定期檢討都市排水需求，向內政部營建署爭取補助，目前該署已同意核定補助近6億元，辦理14條雨水下水道工程，強化都市排水系統。

中市水利局長范世億表示，內政部營建署已核定「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-(第3期)110-111年度」，包含大肚區自由路、南區國光路、大甲區大智街、后里區后科南路分流箱涵、太平區市民大道第二期、外埔區中山路、沙鹿區光華路、潭子區十一張圳排水改善、西屯區東大路、梧棲區大智路二段(第二期) 、大里區台74 號平面道路及中山路排水改善、梧棲區中一路(第一期) 、太平區G幹線、北屯區東光路等14條雨水下水道工程，目前已全面啟動辦理規劃設計作業中，將有效改善都市排水系統，大幅降低淹水風險。