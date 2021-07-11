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微解封前台中豐原廟東夜市人潮洶湧 知名攤位都有排隊人潮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原廟東夜市昨天傍晚人潮現。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天傍晚人潮現。記者游振昇／攝影

微解封還沒開始，許多夜市已出現人潮，台中豐原廟東夜市昨天傍晚人潮出現，許多攤位前排滿人，有攤商忙得不可開交，還有攤商一見客人上門就問「要外帶嗎？」後來才改口，現在還不能內用。

後天微解封，許多人已不想等，利用假日到戶外走走，豐原廟東夜市昨天下午已有人流，傍晚用餐時間開始，夜市道路擠滿人，因為還不能內用，攤位前都有排隊人潮，狹窄夜市走道像是恢復以前景象，攤商說，目前人潮還不到以前假日的一半。

有攤商昨晚忙著招呼客人，不斷喊「要外帶嗎？」客人問是否可以內用，攤商再改口，還沒恢復內用，夜市內許多知名餐飲攤位前都有排隊人潮，有人為了保持安全社交距離，讓人潮越排越長，但多數排隊人潮無法保持安全距離。

豐原廟東夜市昨天傍晚人潮現。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天傍晚人潮現。記者游振昇／攝影

夜市 微解封 社交距離

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