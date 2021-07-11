微解封前台中豐原廟東夜市人潮洶湧 知名攤位都有排隊人潮

微解封還沒開始，許多夜市已出現人潮，台中豐原廟東夜市昨天傍晚人潮出現，許多攤位前排滿人，有攤商忙得不可開交，還有攤商一見客人上門就問「要外帶嗎？」後來才改口，現在還不能內用。

後天微解封，許多人已不想等，利用假日到戶外走走，豐原廟東夜市昨天下午已有人流，傍晚用餐時間開始，夜市道路擠滿人，因為還不能內用，攤位前都有排隊人潮，狹窄夜市走道像是恢復以前景象，攤商說，目前人潮還不到以前假日的一半。