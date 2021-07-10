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提前微解封 彰南八卦山登山健行人變多

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八卦山台灣獼猴生態教育館園區的獨角仙向來數量不少，預料明年大爆發。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八卦山台灣獼猴生態教育館園區的獨角仙向來數量不少，預料明年大爆發。記者簡慧珍／攝影

南投林區管理處配合中央宣布防疫第三級警戒微解封，本月13日將同步開放社頭清水岩等8處淺山步道；社頭清水岩生態文化創意產業協會總幹事陳慶福說，清水岩停車場車輛比起疫情嚴峻期間多了一倍，民眾已先行微解封，戴著口罩出來吹風。

南投林管處表示，清水岩步道群、桃源里森林步道、澀水步道、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道，本月13日同步開放，前往步道旅遊的民眾應注意保持社交距離、全程配戴口罩、不超過10人群聚，而且為了配合在地居民防疫，三級警戒期間避免進入步道周邊的部落及社區。

社頭清水岩生態文化創意產業協會總幹事陳慶福說，防疫第三級警戒期間，清水岩停車場門可羅雀，政府宣布微解封，民眾等不到13日，今天提前出門散心，一早停車場就有不少遊客停車，值得欣慰的是人人都戴口罩，都保持社交距離。

陳慶福也提到，第三級警戒期間社頭步道和遊樂區人跡稀少，應該沒遊客抓獨角仙回家飼養和觀察，從光臘樹被大量啃食的痕跡，粗估99%獨角仙幸運存活，他預料明年八卦山的獨角仙將出現大爆發奇觀。

「有旅遊商機固然好，維護生態也很重要。」陳慶福說，民眾親近大自然，以不破壞為原則，若野生動植物減少甚至滅絕，將影響自然景觀，降低生態旅遊品質，恐非民眾到自然環境舒緩身心壓力的原意，希望解封後，人類重回山林旅遊能尊重自然。

南投林管處也表示，各場域開放情形與人流管制上限，將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網、林務局局網（https://www.forest.gov.tw）及南投林區管理處處網查閱。

三級警戒 社交距離 口罩

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