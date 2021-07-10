南投74至85歲接種11日結束 未接種者最晚14日前打

南投縣74至85歲長者新冠肺炎疫苗接種11日最後一天，南投縣衛生局提醒「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，請民眾依照通知時間接種，請勿提早前往，以避免久候造成群聚。這項專案從7月3日起接種到今天，累計接種8954人，接種率52%。

南投縣74至85歲長者、原住民64至75歲者持有黃色新冠肺炎疫苗接種通知單，因故尚未接種者，請於「110年7月14日前」向所在地衛生所登記預約接種，逾時將不受理。

7月9日南投縣累積獲配送劑數：7萬7540劑，總接種人數：5萬3411人，疫苗使用率68.9%，18歲以上疫苗接種人口涵蓋率12.6%。

衛生局提醒，疫情雖趨緩，仍請民眾配合防疫措施，持續戴口罩、勤洗手、酒精消毒，盡量避免出入人潮擁擠場所，減少人流移動，全民一起防疫、發揮公德心，全民一起享健康。