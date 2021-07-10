台中65歲打得到莫德納？市府：僅來7成下周打到68歲
台中市很多65歲長者詢問，台中市快打站昨天打完70歲以上，何時輪到他們接種？台中市衛生局長曾梓展說，這次中央給台中的莫德納疫苗數，是以65歲到78歲總人口數的69.5%撥給疫苗，因疫苗有限，本月13日、14日開放68歲、69歲長者接種。65歲至67歲長者若中央沒有撥發新的疫苗，可選擇下一波唐鳳設計的疫苗預約系統，預約AZ疫苗接種。
台中市長盧秀燕今天下午3時在防疫記者會說，新一批莫德納疫苗約5萬劑已到貨，市府將在下周2、3，也就是本月13日、14日針對69、68歲長者，以及55歲以上原住民在快打站造冊施打，持續鞏固防疫網。
盧秀燕說明，市府在7月7日至9日開設快打站，加上醫療院所共施打10萬8026人；截至目前，75歲以上長者共施打9萬514人，施打率66%；70至74歲長者在快打站打了6萬341人，施打率56%；台中市共39萬2595人接種，接種率達16.5%。
盧秀燕宣布，市府收到新一批莫德納疫苗並持續盤點疫苗數量，7月12日起將針對65歲以上失能7至8級長者提供「到府施打」服務；7月13、14日則開設快打站，針對69、68歲長者、以及55歲以上原住民施打，將由里鄰長發放通知單，長輩無須提出申請，在家等待疫苗注射通知單前往施打即可。
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