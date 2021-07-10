天氣好長輩體力好 彰化縣接種率回升到七成

彰化縣今天持續為造冊預約登記的年長者注射新冠疫苗，各注射站報到情形比起前兩周來得熱烈，員林市晴雨球場的注射率約7成；造冊預約登記制度到下周二截止，未來由疫苗預約系統登錄接手，縣政府和衛生局等待安排注射通知。

今天預約到員林市晴雨球場注射疫苗的人數為500人，年齡70至72歲，多數長者單槍匹馬報到，表現身體勇健，注射站等待區很快坐滿人。醫護仍以宇美町式服務長者，不到半小時，留觀區也幾乎座無虛席。

員林市長游振雄到場關懷長者並表示，可能今天天氣好，又70至72歲的行動能力較好，不必等晚輩找時間陪伴，報到相當踴躍，開打不到3小時，已300人完成注射，除此以外，大概疫苗預約系統安排注射即將啟動，長者與其上網登錄排隊，不如現在預約有得注射就把握機會。