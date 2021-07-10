三級警戒一延再延 有人剪髮要擇日、卜卦當快篩求符咒

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授今天說，國內防疫三級警戒一延再延，延長到7月26日。有民眾連剪頭髮都要擇日，還有人咳嗽、有點發燒要來卜卦、求防疫符咒，其實防疫最好護身符是戴口罩、勤洗手、打疫苗；衛福部台中醫院精神科醫師蔡宏明說，50歲陳姓餐飲業者因疫情被迫放無薪假，出現失眠、坐立難安、脾氣暴躁，與家人關係緊繃，建議可採「四心法」度情緒難關。

蔡宏明說明，平均門診每周約增加一到二名因防疫期間壓力大出現焦慮、睡眠障礙的新個案，建議「四心法」：一、焦慮不安時找親近親友訴說心情，移轉焦慮注意力，回想正向美好經驗。二、找感興趣的事情做，或學新技能。三、每天適當運動紓壓。四、暫緩接觸疫情相關訊息。若出現嚴重情緒困擾，可撥打衛福部24小時免費諮詢專線1925(依舊愛我)，或上網使用「心情溫度計簡式健康量表」，超過分數立即尋求資源協助。

楊登嵙說，有民眾咳嗽、輕微發燒，因疫情不敢去醫院快篩，打電話來說要易經卜卦問事看有沒有確診，他趕緊勸對方不要來，先去快篩，結果對方不死心，還問有沒有防疫符咒或護身符？他回應，最好的護身符就是口罩、勤洗手，加上打疫苗，能不出門就不出門，避免染疫，保護自己也保護他人。