快訊

Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

三級警戒一延再延 有人剪髮要擇日、卜卦當快篩求符咒

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
命理師楊登嵙認為，防疫最好護身符就是戴口罩、勤洗手、打疫苗。圖為70歲以上長者在台中市疫苗快打站接種莫德納疫苗。記者趙容萱／攝影
命理師楊登嵙認為，防疫最好護身符就是戴口罩、勤洗手、打疫苗。圖為70歲以上長者在台中市疫苗快打站接種莫德納疫苗。記者趙容萱／攝影

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授今天說，國內防疫三級警戒一延再延，延長到7月26日。有民眾連剪頭髮都要擇日，還有人咳嗽、有點發燒要來卜卦、求防疫符咒，其實防疫最好護身符是戴口罩、勤洗手、打疫苗；衛福部台中醫院精神科醫師蔡宏明說，50歲陳姓餐飲業者因疫情被迫放無薪假，出現失眠、坐立難安、脾氣暴躁，與家人關係緊繃，建議可採「四心法」度情緒難關。

蔡宏明說明，平均門診每周約增加一到二名因防疫期間壓力大出現焦慮、睡眠障礙的新個案，建議「四心法」：一、焦慮不安時找親近親友訴說心情，移轉焦慮注意力，回想正向美好經驗。二、找感興趣的事情做，或學新技能。三、每天適當運動紓壓。四、暫緩接觸疫情相關訊息。若出現嚴重情緒困擾，可撥打衛福部24小時免費諮詢專線1925(依舊愛我)，或上網使用「心情溫度計簡式健康量表」，超過分數立即尋求資源協助。

楊登嵙說，有民眾咳嗽、輕微發燒，因疫情不敢去醫院快篩，打電話來說要易經卜卦問事看有沒有確診，他趕緊勸對方不要來，先去快篩，結果對方不死心，還問有沒有防疫符咒或護身符？他回應，最好的護身符就是口罩、勤洗手，加上打疫苗，能不出門就不出門，避免染疫，保護自己也保護他人。

楊登嵙建議，很多民眾因為三級警戒，無法到廟裡拜拜或點燈祈福，心理有所恐慌，其實現在網路發達，可以透過網路完成網路拜拜或點燈，例如民眾可以網路點藥師燈，有民眾反映，因為藥師佛是保佑信眾身體健康平安，網路線上點藥師燈後，覺得身體變比較健康，不再憂鬱。

命理師楊登嵙建議，三級警戒期間，民眾可透過網路拜拜或點燈祈福，圖為網路點藥師燈。圖／命理師楊登嵙
命理師楊登嵙建議，三級警戒期間，民眾可透過網路拜拜或點燈祈福，圖為網路點藥師燈。圖／命理師楊登嵙

疫情 發燒 口罩

延伸閱讀

一次800元...凍未條自行解封 台南警方查獲一樓一鳳性交易

鄭文燦視察接種站 桃園16日起50至64歲打疫苗

防疫也須防登革熱！台中環保局今明總動員全市大消毒

三級延長 彰化縣府整合店家推防疫餐飲外帶外送專區

相關新聞

學校怕微解封「戶外操場」指校外操場 民眾啼笑皆非

三級警戒適度鬆綁，中央把責任推給各縣市自訂。台中市議員林德宇今天指出，教育局至今尚未針對所轄的高中以下學校如何開放戶外操...

台中老翁接種莫德納疫苗1周後死亡 衛生局：與疫苗無關

台中市7月7日起開放70歲以上長者及60歲以上原住民在67個快打站施打疫苗，但昨晚驚傳東勢區一名89歲老翁在接種第一劑莫...

台中13家夜市申請微解封復業 刺青業者7月13日也解封

7月13日起中央開放「微解封」，台中市已經有夜市攤商想趕快恢復營業。台中市在「微解封」仍禁止餐廳內用，但開放夜市可提防疫...

三級警戒一延再延 有人剪髮要擇日、卜卦當快篩求符咒

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授今天說，國內防疫三級警戒一延再延，延長到7月26日。有民眾連剪頭髮都要...

中市沙鹿清潔隊月修復15支愛心傘 雨天神救援

午後雷陣雨，經常讓人忘記帶傘，台中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的雨傘回收，清潔隊員們利用巧手與工具，重新賦予破損的雨傘新生命...

疫情嚴峻血庫告急 潭水亭號召民眾捐熱血救急

疫情嚴峻，也影響民眾捐血意願，目前國內血液庫存量偏低。台中市潭子區潭水亭和潭子白雲獅子會今日於潭水亭舉辦捐血活動，邀請信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。