中市沙鹿清潔隊月修復15支愛心傘 雨天神救援

午後雷陣雨，經常讓人忘記帶傘，台中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的雨傘回收，清潔隊員們利用巧手與工具，重新賦予破損的雨傘新生命，每月平均可修復15支愛心傘，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更具創意與意義。

沙鹿區清潔隊從今年開始提供環保愛心傘服務，每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘，不僅能在雨天適時提供民眾使用，同時落實垃圾減量、資源回收再利用。

沙鹿區清潔隊長楊志秦表示，一般雨傘構造主要由骨架及傘布所組成，丟棄時必須先將骨架及傘布分離才能進行回收，拆解過程耗時費力，透過清潔隊同仁的巧思，將這些破損的雨傘進行修復，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更具創意與意義。

沙鹿區清潔隊環保愛心傘修復工作小組班長陳肅芬說，收運垃圾經常回收到民眾丟棄的雨傘，有些雨傘只是些微老舊或破損，透過簡單修復後功能不減，每當看到洽公民眾使用愛心傘，免於淋雨之苦，自己也從工作中獲得成就感。