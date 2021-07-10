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中市沙鹿清潔隊月修復15支愛心傘 雨天神救援

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的雨傘回收，清潔隊員們利用巧手與工具，重新賦予破損的雨傘新生命。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的雨傘回收，清潔隊員們利用巧手與工具，重新賦予破損的雨傘新生命。圖／台中市政府提供

午後雷陣雨，經常讓人忘記帶傘，台中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的雨傘回收，清潔隊員們利用巧手與工具，重新賦予破損的雨傘新生命，每月平均可修復15支愛心傘，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更具創意與意義。

沙鹿區清潔隊從今年開始提供環保愛心傘服務，每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘，不僅能在雨天適時提供民眾使用，同時落實垃圾減量、資源回收再利用。

沙鹿區清潔隊長楊志秦表示，一般雨傘構造主要由骨架及傘布所組成，丟棄時必須先將骨架及傘布分離才能進行回收，拆解過程耗時費力，透過清潔隊同仁的巧思，將這些破損的雨傘進行修復，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更具創意與意義。

沙鹿區清潔隊環保愛心傘修復工作小組班長陳肅芬說，收運垃圾經常回收到民眾丟棄的雨傘，有些雨傘只是些微老舊或破損，透過簡單修復後功能不減，每當看到洽公民眾使用愛心傘，免於淋雨之苦，自己也從工作中獲得成就感。

台中市環保局長陳宏益表示，垃圾放在正確的位置就是資源，環保局各區清潔隊每日所回收的資源回收物，透過清潔同仁的巧思和巧手，就能夠賦予回收物全新的風貌及生命，尤其將物品提供給需要幫助的人，更別具意義及價值。而設置環保愛心傘就是資源回收物再利用的最好詮釋，感謝清潔隊同仁的用心。

台中市沙鹿區清潔隊每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊每月平均回收20支雨傘、約可修復15支雨傘。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊從今年開始提供環保愛心傘服務。圖／台中市政府提供
台中市沙鹿區清潔隊從今年開始提供環保愛心傘服務。圖／台中市政府提供

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