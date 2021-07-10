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疫情嚴峻血庫告急 潭水亭號召民眾捐熱血救急

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
國內血液庫存量偏低，台中市潭子區潭水亭和潭子白雲獅子會今日於潭水亭舉辦捐血活動，邀請信眾與附近民眾就近挽袖捐血。圖／周永鴻服務處提供
國內血液庫存量偏低，台中市潭子區潭水亭和潭子白雲獅子會今日於潭水亭舉辦捐血活動，邀請信眾與附近民眾就近挽袖捐血。圖／周永鴻服務處提供

疫情嚴峻，也影響民眾捐血意願，目前國內血液庫存量偏低。台中市潭子區潭水亭和潭子白雲獅子會今日於潭水亭舉辦捐血活動，邀請信眾與附近民眾就近挽袖捐血，現場防疫措施也不馬虎，保障捐血者的安全。台中市議員周永鴻與光合基金會、潭子大地獅子會也準備300份花蓮麻糬，希望大家一起來捐血「挺醫療，挺生命！」

潭水亭主委蔡瑞忠說，潭水亭秉持觀音媽救人濟世的精神，疫情期間和信眾出錢出力協助防疫，今日則號召民眾出來捐血，「救急換麻糬」。

潭子白雲獅子會會長程文娟表示，白雲獅子會成立以來已舉辦多次捐血活動，這次疫情期間舉辦感觸更深刻，看到民眾挽起袖子，覺得感動也感謝。

周永鴻表示，300份花蓮麻糬給捐血民眾帶回去享用，希望潭子鄉親一起出來捐血，給血庫一陣及時雨。

捐血 獅子會 疫情

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