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慈濟贈安心生活箱 南投2062戶弱勢學童暑假不用煩惱

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作
慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作

暑假開始，為了讓弱勢家庭學生在暑假期間不用擔心三餐來源，慈濟基金會與南投縣政府合作，提供營養豐富的安心生活箱，箱內有12品項生活物資，並外加兩包5公斤裝的米。另外也有健康蔬果箱，由南投縣農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會選定在地當季的蔬果，運送到各校給弱勢家庭。

南投縣教育處表示，此次提供之安心生活箱及健康蔬果箱，暑假期間共配送兩次，每次每份兩箱總計8248箱，造福了本縣166校、2062戶弱勢學童，將經由各學校協助發送，儘速將大家的愛心關懷送到家。

慈濟基金會提供的健康蔬果箱為採購在地的蔬果，協助行銷、造福在地農民，由農會贊助運費配送至各定點學校，生活安心箱由慈濟基金會提供米麵等物資，精簡人力由同仁與志工打包裝箱作業。南投縣政府表示，縣府除了感謝慈濟基金會的發起捐助外，也感謝農會系統的通力協助，共同推動慈善公益，嘉惠地方。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔說，感謝慈濟基金會照顧到全縣的弱勢家庭，把愛推展出去，也代表全縣所有農民表示感恩。

慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作
慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作
慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作
慈濟基金會與南投縣政府合作，暑假期間贈送安心生活箱及健康蔬果箱，照顧2062戶弱勢學童。圖／慈濟基金會合作

農會 慈濟 弱勢家庭

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