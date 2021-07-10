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公費疫苗預約 南投縣戶政、地政所提供實體登記

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供

配合中央新冠肺炎疫苗網路登記平台，第9類、第10類民眾意願調查，南投縣今天起到12日止，在全縣13鄉鎮市戶政事務所及5個地政事務所，設立實體登記站，一早就吸引不少民眾為自己、家人辦理意願調查登記，希望盡早接種疫苗。

公費疫苗登記平台「1922」網站，民眾上網輸入身份證字號及健保卡卡號並留下手機電話，就能完成第9類「高風險疾病、罕見疾病、重大傷病患者」及第10類「50歲到64歲成人」的意願調查，並可在疫苗備妥時，接獲簡訊通知，預約登記施打時間，但高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾卻無法登記。

南投縣政府針對弱勢縣民施打疫苗的權益，開辦實體疫苗登記站的新服務，由13個鄉鎮市戶政事務所及5個地政事務所，從10日到12日的上午8點到下午5點，假日不打烊提供服務。

縣府表示，公費疫苗預約登記對象為第9及第10類民眾，需要實體登記站服務的民眾，可自己或由家人協助代辦，也可撥打電話辦理，只要準備好身份證健保卡並留下可接收簡訊的手機號碼，就能完成第一階段的意願調查登記，並請申請民眾選擇施打地點所在的鄉鎮市及疫苗種類。

中央設立的公費疫苗預約登記平台，在民眾完成意願調查後，中央會據以調撥疫苗數量，並以簡訊通知，接獲簡訊的民眾，可直接上網或持健保卡到衛生所、超商、藥局插卡選擇希望施打的時段及地點，在地政戶政實體登記站完成意願調查的民眾，也可在接獲簡訊通知時，到戶政或地政事務所由工作人員協助完成預約施打疫苗的時間地點。

南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，讓第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。圖／南投縣政府提供

疫苗 健保卡 衛生所

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