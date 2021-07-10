防疫也須防登革熱！台中環保局今明總動員全市大消毒

中央宣布疫情三級警戒將延長至7月26日，7月13日起執行微解封措施，防疫同時防範登革熱疫情，台中市環保局啟動二階段全市環境大清消計畫，今天、明天兩日周末期間，宣導全市環保志工加強動員清理居家周遭積水容器，12日將接力出動防疫消毒大隊，針對人潮聚集場所全面執行防疫消毒，同時深入鄰里清除登革熱孳生源。

環保局表示，近2年透過市府各局處及市民合作阻絕疫情，台中市境內登革熱案例數明顯降低，目前正值蚊蟲容易孳生季節，下雨過後積水處若未及時清理，就有可能讓登革熱疫情悄悄升溫，市長盧秀燕多次呼籲市民注重COVID-19防疫，同時也要注意防治登革熱，以免遭受兩種疾病夾擊。

環保局長陳宏益表示，今天至12日執行「防疫零漏洞，全民拒毒蚊」全市環境大清消計畫，動員防疫消毒大隊約500人，針對學校、夜市、傳統市場、百貨賣場、交通場站、大型公園等逾千處人潮密集場域擴大清消，同時深入各區鄰里執行登革熱孳生源清除工作，全市環保志工2萬餘人加強住家周遭孳生源清除工作。

環保志工王先生說，依據以往登革熱防治經驗，平時落實「巡、倒、清、刷」4大滅孑撇步，配合自己領悟的「腳到、眼到、手到」三到功法，透過「勤走動」，時常巡查住家四周環境、「仔細看」，檢視有無積水容器、「動手清」，隨時清理並保持環境整潔，就可以避免蚊子大軍騷擾。

王先生說，疫情三級警戒持續延長，他的女兒停課在家近2個月，也機會教育登革熱防治秘方，帶著女兒把易積水的登革熱死角澈底清除，並遵守家庭防疫新生活運動，希望這波疫情早日結束，暑假過後可以如期開學。