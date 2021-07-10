三級延長 彰化縣府整合店家推防疫餐飲外帶外送專區

全國疫情三級警戒延長，彰化縣府雖配合「微解封」有條件開放規模100人以下的餐飲店家內用，但不少小吃店認為麻煩，也擔心有風險，仍維持外帶、外送，縣府近日建置「防疫餐飲外帶(送)專區」名冊，作為民眾訂購餐飲參考，盼協助縣內登記餐飲業者在防疫期間，也能開門作生意。

彰化昨天宣布7月13日起小規模餐飲店家「微解封」，有民眾擔心小吃店引來人潮，恐成防疫破口，但像知名肉圓店阿璋肉圓仍維持外帶，業者施明裕說，近兩個月來，已經習慣外帶模式，微解封後還是「不開放內用」，期待疫情結束。

鹿港蚵仔煎詹姓業者為符合內用標準，已詢價防疫隔板，約800元、1000元左右，他說，滿貴的，但還是得買，客人才會安心。但也有業者認為內用要量體溫、實名制，小吃店沒那麼多人力，乾脆不開放。

彰化雖配合微解封，但主力在婚宴的餐廳因規模較大仍未能開放，彰化縣府指出，防疫期間延長飯店餐廳業績持續低迷，宴會廳業績甚至掛零，縣府鼓勵餐飲業者滾動修改經營模式，改為主推外送、外帶服務，經洽詢有意願的餐飲業者提供防疫餐飲菜單，由縣府建置清冊供民眾在家線上瀏覽，目前已有50多家業者加入。

參加的店家都以1人1份為主提供餐飲或便當，防疫期間以不共食為原則，有的還有防疫價等優惠，消費者可到彰化縣政府經濟暨綠能發展處專業瀏覽點餐或申請共享( https://greenenergy.chcg.gov.tw/07other/other01_con.asp?topsn=5926&data_id=22739 ）。