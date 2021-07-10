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彰化莫德納預計打到67歲 75歲以上疫苗施打率已近6成
中央撥發給彰化10萬4360劑莫德納疫苗，預計下周二就會施打到一段落，彰化縣府衛生局統計，75歲以上有5萬4847人已接種，保護力有58%，65歲以上也有8萬1916人打完疫苗，有36%保護力，最後的疫苗可以施打到縣內67歲民眾，依照中央提供的疫苗量，預計可達到65歲以上人口6成的施打率目標。
彰化縣府衛生局長葉彥伯說，目前各縣內75到84歲有三分之二鄉鎮施打率突破7成，整體75到79歲族群施打率快7成，比往年流感疫苗施打率高出1成，不過也從統計發現，較偏遠鄉鎮施打率相較低，可能是與當地醫療資源以及人口外流，家人能協助少，會請衛生所繼續聯絡施打。
彰化這幾天安排73到74歲長者施打疫苗，70到72歲者從明天起則開打連續三天，67到69歲長者在下周二、三施打，希望全面提高長者施打率。
彰化縣針對疫情落實監控，從5月13日縣內第一例確診個案開始至今累計265人確診，完成核酸檢測採檢7萬多人，平均每名確診者居家隔離人數11人，累計居家隔離人數3003人。
葉彥伯說，許多居家隔離者沒有發病，但因身處在傳染鏈中，回到生活中人與人之間社會網絡仍持續，為減少社區的隱形傳染鏈感染風險，即日起確診個案的接觸者經居家隔離14天期滿者會提供疫苗施打，將回溯已居家隔離期滿或目前仍在居家隔離的個案，通知施打疫苗，降低傳染鏈風險。
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