彰化榮家土芒果在欉紅 猴子採收平添榮民生活樂趣

防疫三級警戒，彰化榮家的榮民不外出，留在榮家摘土芒果，台灣獼猴和往年一樣不請自來，盡情摘採食用，吃飽了靠在牆邊慵懶看著榮民使用各種工具採收，構成人與野生動物共處的另類趣味畫面。

彰化榮家土芒果樹逾百棵，今年氣候異常，八卦山麓的彰化榮家因水源無虞，土芒果不但結實纍纍而且果粒「在欉紅」。彰化榮家社工員黃麗如今天表示，防疫三級警戒微解封，榮民警戒意識高，不外出，留在榮家DIY採果工具，有的拿竹竿加鈎子，有的綁網子，還有花錢網購伸縮桿，看誰省力省時又採得多，無論單打獨鬥或團隊合作，都如願採收一大袋，大飽口福。

王姓長者回憶小時候土芒果是夏日的平民水果，他的母親會做酸甜「檨仔青」，冰鎮後含在嘴中涼脆好吃，滋味永難忘懷；楊姓長者表示，已和他的太太摘了很多，一部分做成芒果青，剩下的要加椰奶做成「芒果爽」或是切丁放冰箱，慢慢品嘗。

附近的八卦山台灣獼猴成群結隊，從樹林攀進榮家樹木摘土芒果，吃飽後懶洋洋地趴在圍牆上看榮民進進出山忙著採收芒果，榮家林姓長者聽說猴子也來採收，感到有趣，連忙騎電動車到圍牆邊，想親睹猴子活動的情景。