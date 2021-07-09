聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大溪頭鳳凰園區13日不解封 尊重鹿谷在地意見
台大實驗林管處傍晚經討論後表示，因應疫情警戒全國第三級適度鬆綁，經考量溪頭、鳳凰自然教育園區，均位處南投鹿谷鄉境內，解封後可能帶來大量的外來遊客人潮車潮，評估風險並尊重在地意見，7月13日起仍暫不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施的住宿旅客。
台大實驗林指出，溪頭園區全年無休 ，一般來講除了遇颱風休園外，幾乎全年無休，每年都帶來超過200萬的遊客入園，像這次長時間休園，只有2011年7月的桃芝風災後，才有長達2個月以上的休園，目前園區少了遊客後，園內工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程，全力準備復園的那一天。
中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但7月13日起，有條件鬆綁森林遊樂區、植物園，但溪頭及鳳凰自然教育園區皆位在鹿谷鄉境內，基於地方政府得視防疫需要因時因地調整，在地鄉公所表達對解封的外來人流疑慮，台大實驗林決定順應民意，暫不開放一般民眾入園，也不接受遊覽車入園停車，電動車及志工導覽解說亦暫停服務。
入園住宿遊客須遵守政府規定，需全程戴口罩並避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制及配合政府其他指引及規範，園區會視政府指引及國內疫情狀況滾動式調整，請遊客於出發前，務必至台大實驗林溪頭自然教育園區網站 https://www.exfo.ntu.edu.tw/xitou/index.php 查詢場域開放情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言