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台大溪頭鳳凰園區13日不解封 尊重鹿谷在地意見

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
考量溪頭、鳳凰自然教育園區均位處鹿谷鄉境內，台大實驗林尊重在地意見，宣布7月13日起暫不開放一般民眾入園。記者黑中亮／攝影
考量溪頭、鳳凰自然教育園區均位處鹿谷鄉境內，台大實驗林尊重在地意見，宣布7月13日起暫不開放一般民眾入園。記者黑中亮／攝影

台大實驗林管處傍晚經討論後表示，因應疫情警戒全國第三級適度鬆綁，經考量溪頭、鳳凰自然教育園區，均位處南投鹿谷鄉境內，解封後可能帶來大量的外來遊客人潮車潮，評估風險並尊重在地意見，7月13日起仍暫不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施的住宿旅客。

台大實驗林指出，溪頭園區全年無休 ，一般來講除了遇颱風休園外，幾乎全年無休，每年都帶來超過200萬的遊客入園，像這次長時間休園，只有2011年7月的桃芝風災後，才有長達2個月以上的休園，目前園區少了遊客後，園內工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程，全力準備復園的那一天。

中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但7月13日起，有條件鬆綁森林遊樂區、植物園，但溪頭及鳳凰自然教育園區皆位在鹿谷鄉境內，基於地方政府得視防疫需要因時因地調整，在地鄉公所表達對解封的外來人流疑慮，台大實驗林決定順應民意，暫不開放一般民眾入園，也不接受遊覽車入園停車，電動車及志工導覽解說亦暫停服務。

入園住宿遊客須遵守政府規定，需全程戴口罩並避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制及配合政府其他指引及規範，園區會視政府指引及國內疫情狀況滾動式調整，請遊客於出發前，務必至台大實驗林溪頭自然教育園區網站 https://www.exfo.ntu.edu.tw/xitou/index.php 查詢場域開放情形。

溪頭、鳳凰自然教育園區封園期間，工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程。記者黑中亮／攝影
溪頭、鳳凰自然教育園區封園期間，工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程。記者黑中亮／攝影
溪頭、鳳凰自然教育園區封園期間，工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程。記者黑中亮／攝影
溪頭、鳳凰自然教育園區封園期間，工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程。記者黑中亮／攝影
考量溪頭、鳳凰自然教育園區均位處鹿谷鄉境內，台大實驗林尊重在地意見，宣布7月13日起暫不開放一般民眾入園。記者黑中亮／攝影
考量溪頭、鳳凰自然教育園區均位處鹿谷鄉境內，台大實驗林尊重在地意見，宣布7月13日起暫不開放一般民眾入園。記者黑中亮／攝影

台大 疫情 溪頭

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