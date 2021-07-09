台大溪頭鳳凰園區13日不解封 尊重鹿谷在地意見

台大實驗林管處傍晚經討論後表示，因應疫情警戒全國第三級適度鬆綁，經考量溪頭、鳳凰自然教育園區，均位處南投鹿谷鄉境內，解封後可能帶來大量的外來遊客人潮車潮，評估風險並尊重在地意見，7月13日起仍暫不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施的住宿旅客。

台大實驗林指出，溪頭園區全年無休 ，一般來講除了遇颱風休園外，幾乎全年無休，每年都帶來超過200萬的遊客入園，像這次長時間休園，只有2011年7月的桃芝風災後，才有長達2個月以上的休園，目前園區少了遊客後，園內工作人員剛好可以進行各項園區設施的整修工程，全力準備復園的那一天。

中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但7月13日起，有條件鬆綁森林遊樂區、植物園，但溪頭及鳳凰自然教育園區皆位在鹿谷鄉境內，基於地方政府得視防疫需要因時因地調整，在地鄉公所表達對解封的外來人流疑慮，台大實驗林決定順應民意，暫不開放一般民眾入園，也不接受遊覽車入園停車，電動車及志工導覽解說亦暫停服務。