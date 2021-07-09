聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投微解封餐廳開放內用 夜市餐飲只能外帶

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣微解封開放餐廳內用，但須管制人流、實聯制等防疫措施。圖／南投縣政府提供
南投縣微解封開放餐廳內用，但須管制人流、實聯制等防疫措施。圖／南投縣政府提供

南投縣政府針對7月13日微解封，今天召開防疫會議，晚間決議，針對餐飲業決定遵照中央疫情指揮中心防疫指引，開放內用但必須實聯制管制人流。夜市可申請復業，但僅提供餐飲和百貨項目，不能經營娛樂遊戲，且餐飲只限外帶不能試吃內用。

對於中央疫情指揮中心的微解封，南投縣餐飲業者並不領情，認為內用限制太多，徒增營業困擾，許多小吃店就決定只能外帶。張姓小吃店業者說，外帶免去繁瑣防疫限制，營運也更好管理，加上這次三級警戒延長14天，疫情指揮中心開放內用，卻設下重重限制，對業者幫助不大，乾脆等7月底疫情警戒如果調降後再開放內用。

南投縣政府針對微解封也相當困擾，討論到晚間6點半才有結論。雖然雙北、台中、高雄等縣市不開放內用，縣府仍決定順時中，開放餐廳、百貨、賣場美食街內用，但須遵守防疫規定，嚴格實聯制、管制人流、保持用餐距離，避免點餐及收付款交叉感染。

至於夜市需在一星期前申請復業和提報防疫計畫書，為了避免群聚，夜市營業只限餐飲和百貨類，包括打彈珠等娛樂項目不開放，餐飲也只能外帶，不能內用、試吃。

疫情 微解封 夜市

延伸閱讀

微解封 墾丁小琉球東港民宿飯店餐廳多觀望

疫情微解封 金門往返台灣空運增班

宜蘭各景點開放標準不同 縣府：加強橫向溝通

玉山園區遊憩步道微解封 主峰和排雲山莊續關

相關新聞

影／700萬疫苗打不到300萬 台中：快打站打80%6都排第2

蔡英文總統日前宣布國內疫苗已有700多萬劑，但截至8日上午10時，全台僅施打約280萬劑，整體覆蓋率一成多。對此，台中市...

南投微解封餐廳開放內用 夜市餐飲只能外帶

南投縣政府針對7月13日微解封，今天召開防疫會議，晚間決議，針對餐飲業決定遵照中央疫情指揮中心防疫指引，開放內用但必須實...

玉山局部微解封 遊憩區據點適度開放

配合中央流行疫情指揮中心8日宣布雖然三級警戒延長至7月26日，自7月13日起，玉山國家公園採因地制宜方式，除山屋、生態保...

民進黨議員「力挺餐廳內用」 批台中市府朝令夕改

台中市民進黨議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤表示，雙北都堅持餐廳不開放內用，但台中餐廳只要符合中央流行疫情指揮中心公布...

金蜜芒果長雀斑降級 彰縣埔心鄉官民今起聯手平價行銷

今年大量而集中的梅雨損傷彰化縣埔心鄉金蜜芒果，普級品增加約四成，鄉農會無法完全保價收購，防疫期間傳統銷售管道堵塞，鄉公所...

南投草鞋墩夜市下周五欲復業 縣府要求提防疫計劃書

南投縣最大草鞋墩觀光夜市計畫下周五復業，並承諾原承租攤販租金會先打6折，減輕攤販負擔，據管委會表示，有9成攤販表達復業意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。