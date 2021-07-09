南投微解封餐廳開放內用 夜市餐飲只能外帶

南投縣政府針對7月13日微解封，今天召開防疫會議，晚間決議，針對餐飲業決定遵照中央疫情指揮中心防疫指引，開放內用但必須實聯制管制人流。夜市可申請復業，但僅提供餐飲和百貨項目，不能經營娛樂遊戲，且餐飲只限外帶不能試吃內用。

對於中央疫情指揮中心的微解封，南投縣餐飲業者並不領情，認為內用限制太多，徒增營業困擾，許多小吃店就決定只能外帶。張姓小吃店業者說，外帶免去繁瑣防疫限制，營運也更好管理，加上這次三級警戒延長14天，疫情指揮中心開放內用，卻設下重重限制，對業者幫助不大，乾脆等7月底疫情警戒如果調降後再開放內用。

南投縣政府針對微解封也相當困擾，討論到晚間6點半才有結論。雖然雙北、台中、高雄等縣市不開放內用，縣府仍決定順時中，開放餐廳、百貨、賣場美食街內用，但須遵守防疫規定，嚴格實聯制、管制人流、保持用餐距離，避免點餐及收付款交叉感染。

至於夜市需在一星期前申請復業和提報防疫計畫書，為了避免群聚，夜市營業只限餐飲和百貨類，包括打彈珠等娛樂項目不開放，餐飲也只能外帶，不能內用、試吃。