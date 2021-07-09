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玉山局部微解封 遊憩區據點適度開放

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。本報資料照片
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。本報資料照片

配合中央流行疫情指揮中心8日宣布雖然三級警戒延長至7月26日，自7月13日起，玉山國家公園採因地制宜方式，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。

玉山國家公園指出，自7月13日起，將園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放並實施人流控管；室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫（高於37.5℃時婉拒進入）、實聯制並保持1.5公尺社交距離，如達管制人數上限即採一進一出。

玉管處表示，因應環境特性與防疫需求，山屋、生態保護區持續關閉中，塔塔加地區為遊憩熱點部分，室內場域如視聽室觀賞影片則採梅花座。另如餐廳賣店用餐區域，禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜形式供餐，採梅花座並加設隔板，停車數減為原數量的40%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整。

其它戶外遊憩空間請全程佩帶口罩，保持1公尺以上安全社交距離，且禁止10人以上群聚；開放一般遊憩步道如麟趾山步道、梅山散步步道、東埔大草原步道等，另之前因連日豪雨導致雲龍瀑布步道多處路基掏空中斷，目前僅開放至父子斷崖，另遊客如想順道拜訪園區周邊原鄉部落，請尊重當地居民並配合部落防疫的人流管控措施。

玉山雲龍步道因豪雨多處路基嚴重掏空，目前僅開放至父子斷崖。圖／玉管處提供
玉山雲龍步道因豪雨多處路基嚴重掏空，目前僅開放至父子斷崖。圖／玉管處提供
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。圖／玉管處提供
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。圖／玉管處提供

玉山國家公園 社交距離 保護區

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