玉山局部微解封 遊憩區據點適度開放

配合中央流行疫情指揮中心8日宣布雖然三級警戒延長至7月26日，自7月13日起，玉山國家公園採因地制宜方式，除山屋、生態保護區持續關閉外，遊憩區據點將落實防疫措施適度開放。

玉山國家公園指出，自7月13日起，將園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放並實施人流控管；室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫（高於37.5℃時婉拒進入）、實聯制並保持1.5公尺社交距離，如達管制人數上限即採一進一出。

玉管處表示，因應環境特性與防疫需求，山屋、生態保護區持續關閉中，塔塔加地區為遊憩熱點部分，室內場域如視聽室觀賞影片則採梅花座。另如餐廳賣店用餐區域，禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜形式供餐，採梅花座並加設隔板，停車數減為原數量的40%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整。