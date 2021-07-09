玉山園區遊憩步道微解封 主峰和排雲山莊續關

中央社 / 南投縣9日電

因應新冠肺炎疫情，玉山主峰、排雲山莊等生態保護區、山屋持續關閉，不過位在遊憩區、一般管制區的鹿林山步道等遊憩據點13日起適度開放，管理處提醒遊客要戴口罩、不群聚。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全國疫情警戒第3級延至7月26日，不過13日起適度鬆綁部分措施，其中國家公園有條件開放民眾進入，但山屋、生態保護區持續關閉，戶外遊憩據點加強監測人流，並配合地方縣市政府或原鄉部落管制或封閉。

玉山國家公園管理處今天表示，13日起「遊憩區」步道、遊客中心、展館、賣店開放並實施人流控管，由人員管控單一出入口、進入前量體溫、實聯制、保持社交距離，餐廳禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜方式供餐，用餐區域採梅花座並加設隔板。

玉管處指出，塔塔加地區是遊憩熱點，會加強監控車流，若達警戒值，將透過廣播、跑馬燈、網站等媒介宣導分流，請民眾配合；另外，停車數減為原數量40%，並將視現場狀況及服務品質，適時彈性調整，請遊客配合工作人員及保七員警指揮，若必要將會關閉。

玉管處表示，開放的一般遊憩步道包含麟趾山步道、梅山散步步道、東埔大草原步道等，但先前連日降雨導致雲龍瀑布步道多處路基掏空，目前僅開放到父子斷崖，各場域開放情形與人流管制上限可到官網查詢。

玉管處提醒，遊客在戶外空間請全程戴口罩、保持社交距離，並禁止10人以上群聚；另外，若想順道拜訪周邊原鄉部落，請尊重居民並配合部落防疫管控措施。

玉管處也表示，為讓喜愛國家公園民眾能在家欣賞壯闊景緻並了解登山所需知識等，玉管處官方網站推出「線上玉山國家公園」專區，透過文字及影片，讓民眾透過網路走進國家公園，歡迎踴躍瀏覽。

山屋、生態保護區維持關閉，換言之，需申請入園許可的玉山群峰、八通關越道、南二段、新康橫斷、馬博拉斯橫斷等路線及排雲山莊、玉山單攻（一天往返）都不開放，只有位在遊憩區、一般管制區的步道如鹿林山步道等才開放，瓦拉米步道僅開放到佳心。

玉山國家公園 社交距離 新冠肺炎

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