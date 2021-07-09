居家檢疫視網膜剝離 台中慈濟醫院重裝救回視力
陳姓台商返台在居家檢疫期間，左眼突然看不見，就醫檢查為視網膜剝離。台中慈濟醫院今天指出，經收治住進專責病房，醫護人員穿著全套防護衣為他手術，術後恢復良好。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，陳姓台商在中國經商，日前返台在居家檢疫期間，左眼影像缺失嚴重，他向台中市衛生單位尋求協助送急診，確診為視網膜剝離。醫師要陳男居家檢疫結束後，接受手術。
台中慈濟醫院表示，陳男帶著沉重心情回家，因擔心會失明，內心相當憂鬱。他輾轉到台中慈濟醫院就醫，眼科部醫師周兆峰將陳男收治住院，陳男核酸檢測（PCR）為陰性，因仍在居家檢疫期，就醫依照疑似感染病人治療程序，收治於專責病房。
台中慈濟醫院指出，周兆峰穿著全身防護裝備，並使用移動式裝備為陳男進行眼底檢查，確認視網膜剝離已靠近黃斑部中央，必須立即手術，否則會造成感光細胞缺氧壞死，造成視力永久缺損。
周兆峰說，陳男是以疑似確診個案身分接受手術，手術室人員穿著全套防護衣，戴上三層手套、防護面罩、隔離護目鏡，再加上戴眼鏡，施行顯微鏡手術，確實吃力。
他表示，還好處理過的視網膜剝離手術個案不少，熟悉眼睛各部位，但有時因快速換氣，造成眼鏡起霧，立刻調息呼吸，順利完成手術。
陳男休養數日後，進行眼底檢查，癒合良好，目前已出院返家。陳男感恩台中慈濟醫院團隊克服萬難為他手術，捐贈新台幣20萬元，讓其他有需要的病人也能得到幫助。
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