興大校友總會募款挺醫護 捐贈防疫物資

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起「挺醫護、守台灣」活動，募資百萬元購買防護衣、血氧機等防疫物資，今天分別捐贈林新醫院、中山附醫、台中醫院及國軍台中總醫院。

身兼興大校友總會理事長的立法院副院長蔡其昌為提供第一線醫療人員安全的防護，發起「挺醫護、守台灣」活動，募資百萬元，規劃捐出1萬1000片N95口罩、2000件防護衣、200台血氧機。

繼日前捐贈大里仁愛醫院、彰化基督教醫院、秀傳醫院後，蔡其昌今天與興大校長薛富盛帶領校友總會代表一起前往林新醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、國軍台中總醫院共捐贈6000片N95口罩、100台血氧機、14箱熬米粥。

蔡其昌表示，疫情爆發以來，醫護人員在第一線守護民眾健康，N95口罩、防護衣及血氧機對醫護來說是需求量最大、汰換率最高的防疫物資，這次獲得近30名校友熱情響應，捐贈人員還陸續增加中，希望為第一線的醫護人員加油打氣。

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院一共承接5個集中檢疫所，並肩負26間防疫專責旅館後送的醫療照護責任；其中5家檢疫所主要都是收治無症狀或輕症的確診者，需24小時密切監測住民的健康狀況，其中監測血液含氧量的血氧機，更是不可短缺的關鍵救命器材，感謝興大校友捐贈100台血氧機，還提供醫護人員熬米粥，可迅速方便地補充營養。

此外，TBC旗下5家有線電視業者繼6月初聯合捐款2000萬元防疫經費後，再與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店，捐贈1500份養生「正氣湯煲組」給轄區10間醫院，送上溫暖，也為醫護人員加油打氣。