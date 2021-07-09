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民進黨議員「力挺餐廳內用」 批台中市府朝令夕改
台中市民進黨議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤表示，雙北都堅持餐廳不開放內用，但台中餐廳只要符合中央流行疫情指揮中心公布的「餐飲業防疫管理措施」規範，餐廳內設有隔板、梅花座或可維持用餐的社交距離，有何理由不開放內用服務？
民進黨議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤表示說，台灣一日生活圈，城市之間的人來人往，本來就是生活常態。既然跨縣市區域人潮的移動難免，為何只點名餐廳不能內用？餐廳開放內用與否，跟病毒移動，有何直接必然關聯。
因疫情影響，餐飲業受創嚴重，中央對於餐飲場所等微解封，台中市政府原本宣布餐廳可以有條件開放內用，不少餐飲業者搶訂隔板及規劃餐桌擺設空間等，但，雙北餐廳不開放內用，台中市朝令夕改，禁止餐廳內用，讓業者相當傻眼。
陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞批評，凸顯盧秀燕對防疫沒有核心想法，東看看西看看，東補西改，張望別人怎麼做來處理疫情措施，決策缺乏方向感。
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