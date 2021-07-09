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彰化地檢署攜手益社團 助司法保護關懷對象度防疫難關

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署和公益社團合作，募集物資幫助司法保護關懷對象度過防疫時期的經濟難關。圖／地檢署提供
彰化地檢署和公益社團合作，募集物資幫助司法保護關懷對象度過防疫時期的經濟難關。圖／地檢署提供

我國防疫第三級警戒衝擊各行各業，經濟弱勢的受觀護對象、更生人或馨生人等司法保護關懷對象需要協助，彰化地檢署結合中華民國榮譽觀護人協進會聯合會等社團採購白米等民生物資，並提供急難救助金，幫助司法保護關懷對象度過防疫期間的難關。

彰化地檢署今天表示，全台防疫進入三級警戒，許多工商活動受到限制，影響經濟民生，彰化地檢署秉持法務部指示，結合民間資源，在「加快」「加強」「加碼」核心原則下，攜手中華民國榮譽觀護人協進會聯合會、彰化和美龍華慈惠堂、彰化縣榮譽觀護人協進會、臺灣更生保護會彰化分會和犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會，全力協助受保護管束人、更生人、馨生人渡過疫情難關。

彰化地檢署說，全國榮譽觀護人協進會聯合會向彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會購買「希望之稻」100包，彰化縣榮譽觀護人協進會購買泡麵100份，彰化縣榮譽觀護人協進會吳金蘭理事長自掏腰包買100盒口罩，彰化和美龍華慈惠堂提供餅乾、飲料、罐頭及醬油等民生用品，物資組合後分送給司法保護關懷對象，並提供急難救助金，希望激發他們對人生的希望、堅持走在良善正途的動力。

此外，彰化地檢署因應防疫第三級警戒微解封，調整相關開庭等事宜，在防疫為先又兼顧當事人權益的提前，規畫遠距訊問方式因應必須開庭的個案，若仍須實體開庭或詢問時，採取降載開庭及詢問（減少每日開庭或詢問次數），並加強出入口管制，設置當事人報到區及等候區，分散報到人流及控管人數，避免群聚，彰化地檢署偵已對查庭、詢問室及晤談室已加裝透明隔版、定期消毒、保持通風環境。

司法 三級警戒

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