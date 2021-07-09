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影／700萬疫苗打不到300萬 台中：快打站打80%6都排第2

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影

蔡英文總統日前宣布國內疫苗已有700多萬劑，但截至8日上午10時，全台僅施打約280萬劑，整體覆蓋率一成多。對此，台中市衛生局長曾梓展今天說，台中市為加快疫苗接種速度，80%疫苗集中在快打站，根據中央疫情指揮中心統計到昨天，台中接種率為28.49%，排名六都第二。

曾梓展說，台中市65歲到74歲有26萬多人，中央先給50%疫苗，台中開放70到75歲接種，這是最合理的區間，其中到昨天打AZ有1.7645萬人，打莫德納有5.8988萬人，總計7.6633萬人，接種率為28.49%，排名六都第二。台中市為加快疫苗接種速度，80%疫苗集中火力在快打站，另20%給醫療院所。

台中市長盧秀燕今天下午3時線上防疫會議宣布，台中本土、境外、社區快篩再度「三零」。盧秀燕說，台中市連三天首度開放70歲以上長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗，今天進入第三天，延續前二天的「打氣」，今天接種1.4982萬人，接種率55%，總計這三天接種率56%。

台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站首日接種率有六成、昨天有五成二，今天打氣不減，這三天都預計在上午8時30分開打，因一早湧入多人等候而提早開打，現場採日本宇美町式接種法，有二條打線，由醫護移動逐一對接種者問診評估後、施打疫苗。今天第一小時有140人接種，較前二天略多一點，打氣暢旺，推估打氣約可破五成。

台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市今天公布快打站接種人數。圖／台中市政府提供
台中市今天公布快打站接種人數。圖／台中市政府提供
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影
台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小快打站接種疫苗，現場採日本宇美町式接種法以二條打線加速施打速度，打氣旺。記者趙容萱／攝影

莫德納疫苗 台中市 盧秀燕

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