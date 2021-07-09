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金蜜芒果長雀斑降級 彰縣埔心鄉官民今起聯手平價行銷
今年大量而集中的梅雨損傷彰化縣埔心鄉金蜜芒果，普級品增加約四成，鄉農會無法完全保價收購，防疫期間傳統銷售管道堵塞，鄉公所、鄉內愛心企業出手，終極目標1萬盒，目前透過彰化縣同鄉會、愛心企業推廣，預估售出6000盒，緩解農民賣芒果的壓力。
彰化縣農產行銷促進協會理事長李文男，也是種植金蜜芒果的農民，今天表示，大雨損傷金蜜芒果的賣相，表皮出現褐色及黑色斑點，「長雀斑」的芒果雖然甜度不減，等級卻從頂級下滑到普級，往年這類芒果交給鄉農會加工製成芒果冰棒、芒果乾等副產品，今年數量暴增四成，鄉農會無法全數收購，農民必須設法銷售。
農民分級包裝，頂級芒果仍維持每箱兩公斤500至600元，普級芒果之中表皮較光滑潔淨的列為優質芒果，以每箱5台斤300元的親民價格出售。鄉長張乘瑜、埔心社區發展協會理事長許增鏞分頭行銷，都有不錯的成績。
張乘瑜說，彰化縣同鄉會力挺故鄉農特產品，前一陣子葡萄受疫情之累，同鄉會採購彰化葡萄，現在金蜜芒果遇到梅雨災害、傳統市場防疫管制等銷售受阻的問題，同鄉會再度發揮對家鄉農民的疼惜，紛紛認購金蜜芒果禮盒。
許增鏞透過鋼鐵國營事業單位團購金蜜芒果禮盒，他表示，很多任職於國營事業的朋友試吃金蜜芒果，甜到不行，驚訝「芒果不可貌相」還一吃成主顧，都踴躍下訂，目前團購達200箱，還在增加中。
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