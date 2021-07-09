南投草鞋墩夜市下周五欲復業 縣府要求提防疫計劃書

南投縣最大草鞋墩觀光夜市計畫下周五復業，並承諾原承租攤販租金會先打6折，減輕攤販負擔，據管委會表示，有9成攤販表達復業意願；對此南投縣政府指出，中央宣布13日微解封後，針對縣內9處夜市申請復業，會有一致性的做法，首先就是盡快完成夜市的復業公告，要求各夜市管委會完成復業前的防疫計劃書。

南投縣政府表示，縣內目前有9處夜市，但並無主管機關，原本不會對夜市的復業計劃有所約制，考量中央三級警戒期間，草屯過去是疫情熱區，近來雖已幾乎「清零」，仍需配合中央提出一分防疫計劃書，縣府也會在最短時間完成鄉鎮夜市復業的公告，包括攤販位置圖、人員管制、環境清消及確定病例應變措施，之後提報鄉鎮公所核備，報府再同意復業。

草鞋墩觀光夜市指出，5月16日開始暫停營業，攤商根本無法營生，昨天中央宣布微解封後，同時宣布7月16日夜市復業，但先不接受臨時攤販承租，事先已調查承租大家的意願，結果200攤有180攤回覆，初步得到九成原攤商的配合，願意回來恢復營業，管委會說，復業後攤位租金會先打6折，且暫不開放臨時攤位。